ข่าวกีฬาฟุตบอล

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องนัดปิดซัมเมอร์ 17 ส.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 20:23 น.
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์

ลิเวอร์พูลลงเตะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล 2026/27 พบโคโม่ 1907 ที่แอนฟิลด์ เวลา 18.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 ตามเวลาไทย

แฟนบอลชมสดได้ทาง All Red Video และ LFCTV ของสโมสร รวมถึงแอปพลิเคชั่น MonoMax

วันนี้สองทีมเจอกันถึงสองรอบ รอบแรกเตะกันแบบปิดประตูที่ศูนย์ฝึก AXA ตั้งแต่ 11.30 น. รอบสองถึงย้ายมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลเต็มสนามที่แอนฟิลด์ตอนเย็น

สโมสรเพิ่มเกมปิดประตูเข้ามาในโปรแกรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แล้วเลื่อนเวลาเตะขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงเมื่อ 13 สิงหาคม เป็นซัมเมอร์ที่สามติดกันแล้วที่หงส์แดงจัดเตะสองนัดในวันเดียว

ลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ อยู่ในมืออันโดนี อิราโอลา อดีตกุนซือบอร์นมัธที่เข้ามาแทนอาร์เนอ สล็อต ที่แม้พาฟอร์มทีมตกลงเมื่อฤดูกาลก่อน แต่ก็ยังคว้าตั๋วแชมเปียนส์ลีกมาได้

ช่วงซัมเมอร์ทีมเสียอิบราฮิมา โกนาเต้ กับแอนดี้ โรเบิร์ตสันไป แต่ได้โรนัลด์ อาราอูโฆ และวิกตอร์ มูโญซ เข้ามาแทน

หงส์แดงฟอร์มปรีซีซั่นยังไม่นิ่ง เริ่มต้นดีด้วยการชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 และเร็กซ์แฮม 1-0 แต่แล้วก็แพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-4 ตามด้วยแพ้โมนาโก 2-3 คาแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเกมเหย้าเกมแรกของอิราโอลา

นัดนั้นอเล็กซานเดอร์ อิซัค กับฟลอเรียน เวิร์ตซ์ ยิงนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรก แต่อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน ซัดจุดโทษตีตื้นก่อนหมดครึ่ง มิกา บิเรธ ตามตีเสมอหลังพักครึ่งได้ 10 นาที ก่อนปารีส บรุนเนอร์ โหม่งประตูชัยนาทีที่ 88

เกมนั้นอลิสซง เบ็คเกอร์ โคดี้ กัคโป และเฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ลงสนามครั้งแรกของซัมเมอร์ มูโญซได้ประเดิมจากม้านั่งสำรอง ส่วนวาตารุ เอ็นโดะ หายเจ็บกลับมาแล้ว

ส่วนตัวเจ็บที่ยังไม่พร้อมได้แก่โจ โกเมซ โจวานนี เลโอนี เจย์เดน แดนส์ อูโก เอกิติเก้ และคอเนอร์ แบรดลีย์

ด้านโคโม่ ของเซสก์ ฟาเบรกาส มาในฐานะทีมที่จะได้เล่นแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ หลังไต่จากเซเรีย ซี ขึ้นมาจนถึงเวทีสูงสุดของยุโรป

ซัมเมอร์นี้ได้เทรโวห์ ชาโลบาห์ กองหลังทีมชาติอังกฤษจากเชลซี และยืมยาน คูโต แบ็กขวาบราซิลจากดอร์ทมุนด์มาเสริม ฟอร์มอุ่นเครื่องเสมอปารีส เอฟซี 2-2 ก่อนบุกไปยันอาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ลีก 1-1 แล้วแพ้จุดโทษ ทีมไม่มีใครเจ็บ เหลือแค่ลุ้นว่านิโก ปาซ จะได้ลงหรือไม่

สองสโมสรไม่เคยเจอกันมาก่อน หลังจบเกมกับโคโม่หงส์แดงจะบุกเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2026/27 สัปดาห์หน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักตบสาวไทย U17 เตรียมเสิร์ฟ ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย U17 พบ โครเอเชีย ชิงอันดับ 7 ชิงแชมป์โลก 2026 คืนนี้

55 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องที่แอนฟิลด์ ฟุตบอล

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องนัดปิดซัมเมอร์ 17 ส.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69) ฟุตบอล

ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ร่วมแข่ง Hyrox 2026 ครั้งแรก รับสถิติไม่ดี ทำเวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69 ข่าว

ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน งวด 16 สิงหาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16/8/69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 สิงหาคม 2569

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจออกหมายเรียก “ป้าดา” ข้อหาบุกรุก นัดหมายแรก 27 ส.ค. เจ้าตัวยังนิ่ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ 2026 ฟุตบอล

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ คืนนี้ (16/8/69)

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ส.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลรางวัลที่นี่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานชมรมกำนัน แจงดราม่าภาพแจกลูกซอง เป็นแค่ภาพ ของจริงแจกเงินรางวัล

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยกังวลหนักภัยทางการเงิน วอนรัฐบาลฟอกเงิน ตัดวงจรที่ต้นทาง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ รวบผู้ต้องสงสัย กราดยิงในรั้วมหาลัยเวอร์จิเนีย บาดเจ็บ 5 ราย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราว น้ำป่าไหลหลาก นทท. เจ็บ 1 ราย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งปิดจราจรนาน 2 ชั่วโมง เจอวัตถุปริศนาใกล้สถานีดับเพลิง สรุปเป็นเซ็กซ์ทอย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ใบเตย” พี่สาว “ฟ้าใส Isekai” เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี 2 มอเตอร์เวย์ “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” และ “M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.กฤต” ขอโอกาสสู้คดีเว็บพนัน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความจริง ด้วยหลักฐาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เสนอคุยเกาหลีเหนือ หารือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม พริษฐ์” กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงคือใคร?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 20:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569

ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569
Back to top button