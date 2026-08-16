ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โคโม่ 1907 อุ่นเครื่องนัดปิดซัมเมอร์ 17 ส.ค. 69

ลิเวอร์พูลลงเตะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล 2026/27 พบโคโม่ 1907 ที่แอนฟิลด์ เวลา 18.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 ตามเวลาไทย
แฟนบอลชมสดได้ทาง All Red Video และ LFCTV ของสโมสร รวมถึงแอปพลิเคชั่น MonoMax
วันนี้สองทีมเจอกันถึงสองรอบ รอบแรกเตะกันแบบปิดประตูที่ศูนย์ฝึก AXA ตั้งแต่ 11.30 น. รอบสองถึงย้ายมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลเต็มสนามที่แอนฟิลด์ตอนเย็น
สโมสรเพิ่มเกมปิดประตูเข้ามาในโปรแกรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แล้วเลื่อนเวลาเตะขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงเมื่อ 13 สิงหาคม เป็นซัมเมอร์ที่สามติดกันแล้วที่หงส์แดงจัดเตะสองนัดในวันเดียว
ลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ อยู่ในมืออันโดนี อิราโอลา อดีตกุนซือบอร์นมัธที่เข้ามาแทนอาร์เนอ สล็อต ที่แม้พาฟอร์มทีมตกลงเมื่อฤดูกาลก่อน แต่ก็ยังคว้าตั๋วแชมเปียนส์ลีกมาได้
ช่วงซัมเมอร์ทีมเสียอิบราฮิมา โกนาเต้ กับแอนดี้ โรเบิร์ตสันไป แต่ได้โรนัลด์ อาราอูโฆ และวิกตอร์ มูโญซ เข้ามาแทน
หงส์แดงฟอร์มปรีซีซั่นยังไม่นิ่ง เริ่มต้นดีด้วยการชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 และเร็กซ์แฮม 1-0 แต่แล้วก็แพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-4 ตามด้วยแพ้โมนาโก 2-3 คาแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเกมเหย้าเกมแรกของอิราโอลา
นัดนั้นอเล็กซานเดอร์ อิซัค กับฟลอเรียน เวิร์ตซ์ ยิงนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรก แต่อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน ซัดจุดโทษตีตื้นก่อนหมดครึ่ง มิกา บิเรธ ตามตีเสมอหลังพักครึ่งได้ 10 นาที ก่อนปารีส บรุนเนอร์ โหม่งประตูชัยนาทีที่ 88
เกมนั้นอลิสซง เบ็คเกอร์ โคดี้ กัคโป และเฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ลงสนามครั้งแรกของซัมเมอร์ มูโญซได้ประเดิมจากม้านั่งสำรอง ส่วนวาตารุ เอ็นโดะ หายเจ็บกลับมาแล้ว
ส่วนตัวเจ็บที่ยังไม่พร้อมได้แก่โจ โกเมซ โจวานนี เลโอนี เจย์เดน แดนส์ อูโก เอกิติเก้ และคอเนอร์ แบรดลีย์
ด้านโคโม่ ของเซสก์ ฟาเบรกาส มาในฐานะทีมที่จะได้เล่นแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ หลังไต่จากเซเรีย ซี ขึ้นมาจนถึงเวทีสูงสุดของยุโรป
ซัมเมอร์นี้ได้เทรโวห์ ชาโลบาห์ กองหลังทีมชาติอังกฤษจากเชลซี และยืมยาน คูโต แบ็กขวาบราซิลจากดอร์ทมุนด์มาเสริม ฟอร์มอุ่นเครื่องเสมอปารีส เอฟซี 2-2 ก่อนบุกไปยันอาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ลีก 1-1 แล้วแพ้จุดโทษ ทีมไม่มีใครเจ็บ เหลือแค่ลุ้นว่านิโก ปาซ จะได้ลงหรือไม่
สองสโมสรไม่เคยเจอกันมาก่อน หลังจบเกมกับโคโม่หงส์แดงจะบุกเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2026/27 สัปดาห์หน้า
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