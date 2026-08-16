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ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพิ่มเติมหาสาเหตุต้นไม้พักลงมา
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักภายในบริเวณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย เมื่อช่วงเวลา 12.30 น. โดยอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.อยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนหาสาเหตุว่าต้นไม้ต้นดังกล่าวหักโค่นลงมา พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อตรวจสอบว่ามีโอกาสเกิดซ้ำหรือไม่ และหามาตรการป้องกันไม่ให้ต้นไม้หักโค่นลงมาอีก
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