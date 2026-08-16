หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม เมื่อปี 29 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน
จากกรณีที่ปัญหาความขัดแย้งภายในวัดป่าอดุลยาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีการทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่ ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการจับตามองโดยสังคมนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพ งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2529 พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “กฐินมหาวิทยาลัย ปี2529 วัดป่าอดุลยาราม มข.” ซึ่งในพิธีครั้งนั้นมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน
ขณะที่ทางเพจ เจ๊มอย v+ โพสต์ข้อความระบุว่า “ป้าดายังจะลุยต่ออีกมั้ย !!! ภาพงานกฐินที่มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ปี 2529 พิธีทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2529 ได้จัดและทอดถวาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าอดุลยาราม ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน ในพิธีครั้งนั้น
ขอบคุณภาพจาก : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เค้าสู้กันด้วยหลักฐาน ไม่ใช่ปากเปล่า ฟิลเหมือน กินขนมแล้วคายทิ้ง สักพักเอามากินใหม่”
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