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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 13:20 น.
ขอบคุณภาพจาก : Yesterday KKU

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม เมื่อปี 29 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน

จากกรณีที่ปัญหาความขัดแย้งภายในวัดป่าอดุลยาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีการทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่ ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการจับตามองโดยสังคมนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพ งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2529 พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “กฐินมหาวิทยาลัย ปี2529 วัดป่าอดุลยาราม มข.” ซึ่งในพิธีครั้งนั้นมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน

ขณะที่ทางเพจ เจ๊มอย v+ โพสต์ข้อความระบุว่า “ป้าดายังจะลุยต่ออีกมั้ย !!! ภาพงานกฐินที่มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ปี 2529 พิธีทอดถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2529 ได้จัดและทอดถวาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าอดุลยาราม ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน ในพิธีครั้งนั้น

ขอบคุณภาพจาก : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เค้าสู้กันด้วยหลักฐาน ไม่ใช่ปากเปล่า ฟิลเหมือน กินขนมแล้วคายทิ้ง สักพักเอามากินใหม่”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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