“สิริพงศ์” ร่วมแข่ง Hyrox 2026 ครั้งแรก รับสถิติไม่ดี ทำเวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที
สิริพงศ์ ร่วมแข่ง Hyrox 2026 ครั้งแรก รับสถิติไม่ดี ทำเวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที ร่างกายพังตั้งแต่จบท่าแรก ตั้งเป้าปีหน้าลุยใหม่
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ สส. พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าตนเข้าร่วมการแข่งขัน Hyrox 2026 ซึ่งจัดขึ้นญ่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยนายสิริพงศ์เล่าว่า “Hyrox 2026 ครั้งแรกของผม ไม่ได้หรูเลย จบ เวลา 2ชม 28 นาที เข้าขั้น ห่วย ตั้งแต่จบท่าแรก คือ แบบขาตุย ปวดหัว หายใจไม่ทัน ขอให้พยาบาลยืดเส้นให้ สักพักก็ลุก บอกเพื่อนผมรอ วิ่งไม่ไหวก็เดิน จบรอบแรก ไอตลอดเวลา คิดหลายรอบ ตูหนีเลยดีไหม แต่ก็ยังมีน้องๆรออยู่ เลยบอกน้องไปว่า ขอโทษนะ ผมทำให้ช้า แต่ผมจะทำให้จบ คือแบบ ไม่ได้ซ้อมเลย แข่งไปพักไป น้องๆ ในทีม ทั้ง ใหม่ ปีเตอร์ ไบร์ท คือมาให้กำลังใจมาก ไม่กดดันเลย ทีมคู่แข่ง ที่ฟิตกว่า มี ฟิล์ม อ๋อง ไทม์ ลูกหิน ก่อนแข่งนี่ ขิงกัน
แต่เอาเข้าจริงๆ ก็มาเชียร์ สส พิมพ์ รมต.ไชยชนก ที่มาดูงาน ก็แวะมาเชียร์ กรรมการก็แบบให้กำลังใจมาก บอกไม่ต้องรีบนะครับ ไปครั้งละ 5 ก็ได้ เดี๋ยวก็ครบ 100 คนข้างๆหายไปทีละคนมาหลังไปก่อน งี้ ประสบการณ์ Hyrox ผม สถิติไม่ดี แต่ feel โคตรดี มันรู้เลยว่าถ้าเรา พยายาม ไม่ถึงกับต้องฝืน วิ่งไม่ไหวก็เดิน ดันไม่ไหวก็พัก เราก็จบได้ ไม่ได้แข่งกะใคร แข่งกับใจตัวเองล้วนๆ คราวหน้าจะมาล้างแค้นตัวเอง ที่อ่อนซ้อม ขอบคุณเพื่อนๆ และกองเชียร์ ธรรมชาติ ที่สงสารจนมาเชียร์ นะครับ ปีหน้า เจอกันใหม่
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