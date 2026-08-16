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ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 12:38 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 12:38 น.
ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69

เพจ Deva Manor แจ้งว่าพระตำหนักใหญ่ วังปากคลองผดุงกรุงเกษม จะปิดให้ประชาชนเข้าชมประมาณวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังบูรณะและเปิดให้ชมมา 18 ปี เหตุเตรียมส่งมอบดูแลผ่านราชเลขาธิการ

เพจเฟซบุ๊ก Deva Manor (เดวา มานัวร์) ประกาศว่า พระตำหนักใหญ่ วังปากคลองผดุงกรุงเกษม จะปิดให้ประชาชนเข้าชมประมาณวันที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังเปิดให้บริการมานาน 18 ปี กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตามประกาศระบุว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะนี้ผู้บูรณะและผู้ดูแลอยู่ระหว่างจัดทำข้อตกลงผ่านราชเลขาธิการ เพื่อให้การดูแลและสืบสานคุณค่าของสถานที่ดำเนินต่อไป

Deva Manor เดิมคือพระตำหนักใหญ่ วังปากคลองผดุงกรุงเกษม หรือวังเทเวศร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ พระราชโอรสองค์ที่ 12 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2439 ปัจจุบันมีอายุกว่า 130 ปี ภายหลังพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และประทับที่นี่ตลอดพระชนม์ชีพจนสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2474

ปีถัดมาทายาทแบ่งขายที่ดินวังเทเวศร์ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่เป็นพระตำหนักใหญ่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระยาอนิรุทธเทวา หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ ซึ่งซื้อไว้เป็นที่พักส่วนตัวหลังขายบ้านนารายณ์บรรทมสินธุ์ให้รัฐบาลใช้เป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรี หลังพระยาอนิรุทธเทวาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2494 พระตำหนักปิดตัวลงและทรุดโทรมนานหลายทศวรรษ

กระทั่งปี พ.ศ. 2550 พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ทายาทรุ่นที่ 3 ย้ายเข้ามาพักและเริ่มบูรณะทีละเล็กทีละน้อย ค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ประกอบเพื่อคงสภาพเดิมไว้มากที่สุด ใช้เวลาบูรณะรวม 12 ปี ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมในนาม Deva Manor ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา รวมเป็น 18 ปีตามที่เพจระบุ

ในช่วงสุดท้ายก่อนปิด พันเอกเฟื่องวิชชุ์เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษพร้อมอัตราค่าเข้าชมพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมพระตำหนักอีกครั้งเพื่อบันทึกความทรงจำ โดยจะแจ้งวัน เวลา รูปแบบกิจกรรม และเงื่อนไขผ่านเพจอีกครั้ง

ปัจจุบัน Deva Manor เปิดให้บริการส่วนคาเฟ่ชั้นล่างทุกวัน เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. ที่ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร ใกล้ท่าเรือเทเวศร์ ส่วนพื้นที่ชั้นบนต้องติดต่อขออนุญาตล่วงหน้า ผู้สนใจเข้าชมก่อนปิดให้บริการสามารถติดตามรายละเอียดผ่านเพจเฟซบุ๊ก Deva Manor

ประกาศจากเพจ Deva Manor แจ้งปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2569

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เพจเฟซบุ๊ก Deva Manor, The Passport, MGR Online

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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