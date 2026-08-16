ข่าวการเมือง

ตำรวจออกหมายเรียก “ป้าดา” ข้อหาบุกรุก นัดหมายแรก 27 ส.ค. เจ้าตัวยังนิ่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 12:20 น.
แฟ้มภาพ / ขอบคุณภาพจาก โหนกระแส

ตำรวจออกหมายเรียก “ป้าดา” ข้อหาบุกรุก นัดหมายแรก 27 ส.ค. เจ้าตัวยังนิ่ง ยังไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชี้คนที่เกี่ยวข้องควรให้ปากคำกับตำรวจด้วย

พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ได้ทำการออกหมายเรียก น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ ป้าดา ในข้อหาบุกรุก โดยได้ทำการจัดส่งไปตามที่อยู่ฯตามขั้นตอนแล้ว โดยหมายเรียกนัดแรกคือวันที่ 27 ส.ค.2569 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากป้าดาแต่อย่างใด

พ.ต.อ.ยศวัจน์ เปิดเผยต่อว่า ตอนนี้มีเพียงคนขับรถปูน ผู้ช่วยคนขับรถปูน ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ขายท่อ ขายปูนมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนจนหมดแล้ว สอบสวนในฐานะพยาน เหลือเพียงคนขับรถตู้ 2 คัน และคนที่โดยสารมาในรถตู้ ซึ่งทราบเพียงว่า อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯซึ่งออกหมายเรียกไปแล้วเช่นกัน

ในส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งที่ออกหมายเรียกและไม่ได้ออกหมายเรียก ควรจะเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน แต่ถ้าไม่มา ถือว่ามีส่วนในการร่วมกระทำความผิด ก็จะถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันบุกรุก ขณะที่ประเด็นที่มีกลุ่มคนไปทำเรื่องการออกใบแทนโฉนดที่ดินตัวจริงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แล้วทางวัดได้นำโฉนดที่ดินตัวจริงไปยื่นคัดค้าน ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น ตำรวจทำหน้าที่รับแจ้งความ

แต่ขณะนี้เจ้าพนักงานที่ดิน ยังไม่ได้มาแจ้งความ หากมาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่น ก็จะดำเนินการให้ โดยคดีนี้นั้นตำรวจไม่มีความหนักใจใดๆ

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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