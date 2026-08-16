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ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 14:02 น.
ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

ชาลเก้ 04 น้องใหม่บุนเดสลีกา เปิดบ้านรับเรอัล มาดริด นัดอุ่นเครื่องฉลองครบรอบ 25 ปีเฟลตินส์ อารีนา คืนวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2569 เวลา 22.00 น. โดยมีโชเซ่ มูรินโญ่ คุมทัพชุดขาว

ชาลเก้ 04 เปิดเฟลตินส์ อารีนา เมืองเกลเซนเคียร์เชน ต้อนรับเรอัล มาดริด ในเกมอุ่นเครื่อง จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของสนามเหย้าชาลเก้ ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2544

นัดนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของชาลเก้ก่อนเปิดฤดูกาลจริงในศึกเดเอฟเบ โพคาล รอบแรก ที่ต้องบุกเยือนฮัลเลสเชอร์ ทีมจากลีกระดับ 4 ของเยอรมนี วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 ทีมราชันสีน้ำเงินเพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่บุนเดสลีกาภายใต้การคุมทีมของมิรอน มุสลิช และมีแนวรุกประสบการณ์สูงอย่างเอดิน เชโก้ กับเคนัน คารามาน อยู่ในทีม

ฝั่งเรอัล มาดริด นำทัพมาโดยโชเซ่ มูรินโญ่ ที่กลับมาคุมสโมสรเป็นรอบที่สอง หลังเคยทำทีมช่วงปี 2553 ถึง 2556 ฟอร์มอุ่นเครื่องซัมเมอร์นี้ทำได้ดี ชนะอัลกอร์กอน 1-0 ชนะเลกาเนส 4-1 ชนะเฟเรนซ์วารอส 2-1 และชนะเดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา 1-0 มีเพียงฟิออเรนตินาทีมเดียวที่ราชันชุดขาวเอาชนะไม่ได้ในช่วงเตรียมทีม

ชาลเก้เองก็อุ่นเครื่องได้ร้อนแรงไม่แพ้กัน ชนะรวด 4 นัด ทั้งถล่มแอร์ซเกเบียร์เกอ อาวเอ 4-2 ชนะเมทาลิสต์ คาร์คิฟ 2-0 ชนะฟาจาโน โอกายามะ 3-1 และชนะเฮสเซน คาสเซล 5-0 ก่อนสตรีคจะจบลงด้วยการแพ้อตาลันตาจากเซเรียอา 0-3 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเริ่มโปรแกรมซัมเมอร์ด้วยการแพ้กือเทอร์สโลห์ 2-1 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม

สองสโมสรมีประวัติร่วมกันมากกว่าเกมกระชับมิตรทั่วไป เคยเจอกันในแชมเปียนส์ลีกมาแล้ว 4 นัด รอบ 16 ทีมสุดท้ายฤดูกาล 2013/14 เรอัลชนะด้วยสกอร์รวม 9-2 รวมถึงบุกถล่มถึงเกลเซนเคียร์เชน 6-1 ก่อนจะเจอกันซ้ำในรอบเดียวกันฤดูกาลถัดมา ซึ่งเรอัลผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 5-4 แบบหืดจับ เพราะชาลเก้บุกไปชนะถึงซานติอาโก เบร์นาเบว 4-3 ในนัดสอง

สายสัมพันธ์ระหว่างสองทีมยังลึกไปถึงตัวนักเตะ มีผู้เล่น 7 คนที่เคยสวมเสื้อทั้งสองสโมสร โดดเด่นที่สุดคือราอูล กอนซาเลซ ตำนานกองหน้าสเปนที่ย้ายจากเรอัลมาค้าแข้งกับชาลเก้และยิงไป 40 ประตูจาก 98 นัด ขณะที่เมซุต โอซิล เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งที่ชาลเก้ก่อนโด่งดังกับเรอัลในเวลาต่อมา รวมถึงคลาส ยาน ฮุนเตลาร์ และฮามิต อัลทินท็อป

แฟรงค์ เบามัน บอร์ดบริหารฝ่ายกีฬาของชาลเก้ กล่าวว่าทีมตั้งตารอเกมอุ่นเครื่องนัดปิดท้ายกับคู่แข่งระดับท็อป และเชื่อว่าแฟนชาลเก้รอชมเกมระดับบล็อกบัสเตอร์ที่เฟลตินส์ อารีนาเช่นกัน

หลังจบเกมนี้ ชาลเก้จะเข้าสู่โหมดแข่งจริงทันทีในบอลถ้วยเยอรมันวันที่ 24 สิงหาคม ส่วนเรอัล มาดริด จะปิดท้ายการเตรียมทีมก่อนเปิดฤดูกาลลาลีกา 2026/27

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 14:02 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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