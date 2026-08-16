ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ คืนนี้ (16/8/69)

- ดูบอลสด อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ลีก พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เอฟเอ คัพ
- ชิงถ้วยแรกของฤดูกาลที่คาร์ดิฟฟ์
- คืนวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2569 เวลา 21.00 น.
- ถ่ายทอดสดทาง Monomax
- เกมแรกของเอ็นโซ่ มาเรสก้า ในฐานะกุนซือเรือใบสีฟ้า
อาร์เซนอล พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในศึกเอฟเอ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 2026 คืนวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย ที่สนามพรินซิพาลิตี้ สเตเดียม เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์ ถ่ายทอดสดทาง Monomax เป็นเกมชิงถ้วยรายการแรกของฟุตบอลอังกฤษ ก่อนพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026/27 เปิดฉากในสัปดาห์ถัดไป
อาร์เซนอลลงสนามในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 22 ปี และยังเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนส์ลีกด้วย ส่วนแมนฯ ซิตี้ ได้สิทธิ์จากการเป็นแชมป์เอฟเอ คัพ และเข้าสู่ยุคใหม่หลังเป๊ป กวาร์ดิโอลา อำลาทีม โดยเอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือชาวอิตาลี จะคุมทีมลงแข่งอย่างเป็นทางการนัดแรก
มาเรสก้าประกาศชัดว่าไม่มองเกมนี้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่อง สำหรับเขาคือถ้วยรางวัลใบหนึ่ง เมื่อมีนัดชิงและถ้วยเป็นเดิมพัน ทีมต้องทำทุกอย่างเพื่อชนะและคว้าแชมป์แรกให้ได้ ขณะที่มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซนอล บอกว่าเป็นเกมที่ยากมาก เพราะซิตี้หาทางแข่งขันได้เสมอและมีผู้เล่นระดับท็อป อาร์เซนอลต้องเล่นให้ดีที่สุดถ้าอยากคว้าถ้วย พร้อมยกย่องกวาร์ดิโอลา อดีตเจ้านายที่ซิตี้ ว่าเป็นโค้ชที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล
สภาพทีมฝั่งอาร์เซนอล ยังไม่มีเยอร์เรียน ทิมเบอร์ และวิลเลียม ซาลิบา สองแนวรับที่บาดเจ็บ อาร์เตต้าบอกว่าทิมเบอร์กำลังฟื้นตัวได้ดีและกลับมาซ้อมในสนามแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ ส่วนซาลิบาเป็นอาการบาดเจ็บระยะยาว ด้านบูกาโย ซาก้า เดแคลน ไรซ์ และมาร์ติน ซูบิเมนดี ที่เพิ่งกลับจากฟุตบอลโลก 2026 ซ้อมกับทีมแล้วและพร้อมมีชื่อ แต่ยังไม่แน่ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้ลงเล่นในเกมปรีซีซั่นเลยแม้แต่นาทีเดียว
ซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลเสริมบรูโน่ กิมาไรส์ จากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว 75 ล้านปอนด์ และคริสตอส โซลิส ปีกจากคลับ บรูช ผลอุ่นเครื่องมีทั้งชนะคิโรน่าขาดลอย แพ้เรอัล เบติส และโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ก่อนปิดท้ายด้วยการเสมอโคโม 1-1 แล้วชนะจุดโทษ โดยดาบิด ราย่า เซฟจุดโทษได้ 2 ลูกในเกมนั้น
ฝั่งแมนฯ ซิตี้ มาเรสก้ายืนยันว่านักเตะฟิตเกือบทั้งทีม มีเพียงไรอัน แม็คไอดู ที่มีปัญหาเล็กน้อยช่วงปรีซีซั่นแต่กลับมาซ้อมแล้ว เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ที่พลาดซ้อมบางวันเพราะอาการเจ็บส้นเท้าเล็กน้อยไม่มีปัญหา ส่วนโรดรี้ที่เพิ่งผ่าตัดหลังยังอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกาย ซิตี้ยังไม่แพ้ใครในเกมปรีซีซั่น รวมถึงเสมออินเตอร์ มิลาน และแอตเลติโก มาดริด
สถิติการพบกันช่วงหลังเป็นฝ่ายซิตี้ที่เหนือกว่า ใน 5 นัดหลังสุดทุกรายการ ซิตี้ชนะ 3 เสมอ 1 อาร์เซนอลชนะเพียง 1 ฤดูกาลที่แล้วซิตี้ชนะอาร์เซนอล 2-0 ในนัดชิงคาราบาว คัพ และเปิดบ้านชนะอีก 2-1 ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นการพบกันครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม ครั้งสุดท้ายที่สองทีมชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ กันเมื่อปี 2566 อาร์เซนอลเป็นฝ่ายคว้าถ้วย
ผู้ตัดสินเกมนี้คือแซม บาร์ร็อตต์ หลังจบเกมนี้ทั้งสองทีมจะเข้าสู่โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2026/27 นัดเปิดฤดูกาลในสัปดาห์ถัดไป
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