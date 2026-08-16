ประธานชมรมกำนัน แจงดราม่าภาพแจกลูกซอง เป็นแค่ภาพ ของจริงแจกเงินรางวัล
ประธานชมรมกำนัน แจงดราม่าภาพแจกลูกซองในงานเลี้ยง 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน เป็นแค่ภาพ ของจริงแจกเงินรางวัล
จากที่เพจเฟซบุ๊ก สื่อเถื่อน ได้แชร์ภาพเหตุการณ์ งานเลี้ยง 134 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกาะพะงัน จัดใหญ่ จับรางวัลแจกลูกซองยาว จำนวน 5 กระบอก จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท่ามกลางความกังวลถึงเรื่องการครอบครองอาวุธ จากประเด็นกราดยิงโรงเรียนและบุกยิง นายก อบจ.นนทบุรีนั้น
ล่าสุด นายยงยศ แก้วเขียว ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นขวัญกำลังใจของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการป้องปรามพวกที่คิดจะก่ออาชญากรรมในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง
ในงานดังกล่าวไม่ได้มีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืน แต่มอบเป็นเงินรางวัล แต่มีภาพในแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหลังและภาพการส่งมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ตามปกติการได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำซึ่งทางกรมการปกครองเขาจะพิจารณามอบให้ทุกปี และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน แต่หากท่านใดไม่ประสงค์จะรับมอบเป็นอาวุธปืนก็ขอรับเป็นเงินรางวัลก็ได้
“ส่วนการจะได้ใบอนุญาตก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาตของนายทะเบียนหรือนายอำเภอแต่ละท้องที่ตามระเบียบขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่มีมายาวนาน”
นายยงยศ ยังกล่าวอีกว่า กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำอาวุธปืนไปก่ออาชญากรรมตกเป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องของตัวบุคคลและหากเปรียบเทียบคดีที่มีการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุ ตนยืนยันว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมแบบนั้นมีน้อยมาก หลาย ๆ ปีจะมีเกิดขึ้นสักรายหนึ่ง ตนอยากให้สังคมมองในภาพบวกกรณีที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ได้ไม่น้อย และมีจำนวนน้อยมาก ๆ ที่นำไปก่อเหตุซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตแห่แชร์ งานเลี้ยงครบรอบ 134 ปี ผู้ใหญ่บ้านแจกปืนลูกซอง 5 กระบอกเป็นรางวัล
- “อนุทิน” สั่งยกเลิกทันที หลังแจกอาวุธปืนลูกซอง 5 กระบอก รางวัลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: