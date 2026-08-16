ตำรวจสหรัฐฯ รวบผู้ต้องสงสัย กราดยิงในรั้วมหาลัยเวอร์จิเนีย บาดเจ็บ 5 ราย
ตำรวจสหรัฐฯ รวบผู้ต้องสงสัย กราดยิงในรั้วมหาลัยเวอร์จิเนีย บาดเจ็บ 5 ราย เผยทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิงภายในรั้วมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ (VSU) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ในจำนวนดังกล่าวอาการสาหัส 1 ราย ซึ่งตำรวจพบผู้ต้องสงสัยซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้า
ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยทราบชื่อคือนายแคมร่อน แฮร์ริส ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ในช่วงอายุ 17 ถึง 23 ปี แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจของเหตุกราดครั้งนี้ ซึ่งผู้ต้องสงสัยถูกคุมตัวโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว ซึ่งทางตำรวจระบุว่าหลังจากนี้ทางตำรวจอาจจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
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