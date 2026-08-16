อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราว น้ำป่าไหลหลาก นทท. เจ็บ 1 ราย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม น้ำป่าไหลหลาก จากฝนที่ตกมาหนัก นักท่องเที่ยวเจ็บ 1 ราย
เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกาศ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ขอปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณ “น้ำตกแม่สา” เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 16.20 น. เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ด้านบนดอย ส่งผลให้เกิด น้ำป่าไหลหลากลงมายังบริเวณน้ำตกแม่สา
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอ ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้
ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้”
ทั้งนี้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ออกจากพื้นที่ไม่ทันโดยทันที และสามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งหมดขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัย จากการตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้น พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีเพียงบาดแผลถลอก จึงได้ทำการปฐมพยาบาล ณ บริเวณที่ปลอดภัยและสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวน 1 ราย ที่ถูกพัดตามกระแสน้ำไป แจ้งว่ามีอาการปวดและเวียนศีรษะ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ริม นำตัวส่งเข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลต่อไป
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