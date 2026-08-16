สหรัฐฯ สั่งปิดจราจรนาน 2 ชั่วโมง เจอวัตถุปริศนาใกล้สถานีดับเพลิง สรุปเป็นเซ็กซ์ทอย
หัวจะปวด! สหรัฐฯ สั่งปิดจราจรนาน 2 ชั่วโมง หลังเจอวัตถุปริศนาถูกทิ้งใกล้สถานีดับเพลิงในกรุงวอชิงตันดีซี สรุปเป็นเซ็กซ์ทอย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม สำนักข่าว USAToday รายงานว่า เจ้าหน้าที่ในรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการปิดจราจารเป็นระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง เมื่อช่วงเวลาเร่งด่วน 7 โมงเช้า ของวันที่ 12 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ภายหลังพบพัสดุปริศนาหน้าสถานีดับเพลิงในย่านเท็นลีย์ทาวน์
จากการตรวจสอบพบว่าชายปริศนาได้นำพัสดุมาวางไว้ ซึ่งพบว่าพัสดุชิ้นนี้มีสายปรากฎออกมา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนเนื่องจากเกรงว่าเป็นวัตถุระเบิด ซึ่งทางการได้ส่งหน่วยกู้ระเบิดและสุนัข K-9 มาตรวจสอบ
เมื่อตรวจดูพบว่าเป็น “อุปกรณ์ปั๊มเซ็กซ์ทอยไฟฟ้าแบบพกพา สีน้ำเงินสลับดำ” อ้างอิงจากรายงานของตำรวจ โดยทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุดังกล่าวและเปิดจราจรตามปกติอีกครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับชายที่นำวัตถุชิ้นนี้มาทิ้งไว้หรือไม่
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