“ใบเตย” พี่สาว “ฟ้าใส Isekai” เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด
ใบเตย พี่สาว ฟ้าใส Isekai เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด ภูมิใจในตัวน้องสาว เคยตั้งเป้าว่าหากน้องหายป่วยจะเป็นศิลปินอิสระด้วยกัน
ใบเตย แก้วนพคุณ ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวง Euphonie และ Isekai ที่เสียชีวิตจากอาการป่วย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดใจเป็นครั้งแรก โดยระบุว่า “ฟ้าใสป่วยมาตั้งแต่ปี 2565 น้องอดทนและพยายามรักษาตัวเองมาตลอดระยะเวลา4ปีกว่า ช่วงหนึ่งที่อาการดีขึ้นเราได้กลับมาทำวงด้วยกัน
Isekai เป็นชื่อวงที่เตยกับฟ้าตั้งขึ้นมาด้วยความหวังว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และคำว่า “Isekai” ยังหมายถึงโลกคู่ขนานที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในโลกใบนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอยู่จริง
เพลงทั้ง 3 เพลงที่เตยแต่งขึ้นมา ต่างโลก, เวทมนตร์ และ ผู้กล้า ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวการต่อสู้กับอาการป่วยของฟ้าใส ทั้ง 3 เพลงพูดถึงการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา การพยายามต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิต และการเชื่อว่าเรายังสามารถก้าวต่อไปได้ ฟ้าใสคือตัวแทนของคนที่อดทนและสู้สุดหัวใจ ไม่ว่าจะเจอกับบททดสอบชีวิตที่ยากแค่ไหน
มีคนเห็นความพยายามของหนูแล้วนะ หนูรู้ไหมว่ามีคนรักหนูเยอะมากเลย เพราะหนูเป็นเด็กดีที่สุด พี่อยากบอกหนูว่า สิ่งที่หนูอดทนและทำมาตลอด มันไม่เคยสูญเปล่าเลยนะ มีคนชื่นชอบผลงานของพวกเรา มีคนฟังเพลงของพวกเรา และมีคนที่รัก Isekai มากกว่าที่เราสองคนเคยคิดไว้อีก
หนูไม่เคยเอาเรื่องอาการป่วยของตัวเองมาใช้เพื่อขอความเห็นใจจากใครเลย หนูเลือกที่จะอดทน เลือกที่จะพยายาม และเลือกที่จะทำสิ่งที่รักต่อไป หนูเก่งมาก ๆ เลยนะ พี่ภูมิใจในตัวหนู ภูมิใจในตัวพวกเราเสมอ
เตยกับฟ้าเคยตั้งใจไว้ว่าหลังจากน้องหายป่วย เราจะทำวงด้วยกันต่อในฐานะศิลปินอิสระ เรามีเพลงที่แต่งและเก็บเอาไว้อีกหลายเพลง มีเรื่องราวอีกมากมายที่เราอยากเล่า และมีความฝันอีกหลายอย่างที่เราอยากทำด้วยกัน
วันนี้ความฝันของเราอาจไม่ได้เดินไปในแบบที่เราเคยวางไว้ แต่ถ้าวันหนึ่งเตยเข้มแข็งมากพอ เตยจะกลับมาสานต่อความฝันของเรา และไม่ว่าจะเป็นเพลงไหน ผลงานอะไร หรือเรื่องราวบทไหนต่อจากนี้ ฟ้าใสจะยังคงอยู่ในทุก ๆ ผลงานของเตยเสมอ
ขอบคุณแฟนคลับ พี่ ๆ น้อง ๆ และทุกคนที่คอยสนับสนุน Isekai และอยู่ข้างพวกเรามาโดยตลอดนะคะ
ขอบคุณที่มองเห็นความพยายามของฟ้า
ขอบคุณที่รักฟ้า
Isekai — ไม่ว่าจะอยู่โลกไหน เราจะยังคงมีอยู่จริงเสมอ”
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