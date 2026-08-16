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เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี 2 มอเตอร์เวย์ “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” และ “M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 09:12 น.
ขอบคุณภาพจาก : Motorway Thailand

รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี 2 มอเตอร์เวย์ “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” และ “M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว” ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง เตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่ 2 เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน–นครราชสีมา ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง และมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน–เอกชัย–บ้านแพ้ว เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทาง ลดระยะเวลา และช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม 2

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ทั้งสองเส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกัน แต่มีวัน เวลา จุดขึ้น–ลง และประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกัน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วน จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทาง

สำหรับ M6 ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 โดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันศุกร์ เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 อนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประชาชนสามารถเข้า–ออก M6 ช่วงดังกล่าวได้ 5 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก และด่านปากช่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงปากช่อง–มวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนะรัชต์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมวกเหล็กแทน

ขณะเดียวกัน จุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่ม แต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จึงขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบปริมาณน้ำมันหรือระดับแบตเตอรี่ให้เพียงพอก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ ทั้งนี้ M6 ช่วงปากช่อง–ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงตามเดิม

ส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติม ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียน–เอกชัย–บ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

M82 อนุญาตให้รถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารใช้เส้นทางได้ โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะแรกเปิดให้ขึ้น–ลง 4 ด่าน ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 และด่านบ้านแพ้ว ขณะที่ด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ห้ามคนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

“เปิดฟรีเหมือนกัน แต่เงื่อนไขการใช้ไม่เหมือนกัน โดย M6 บางปะอิน–ปากช่อง เปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์และอนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ ส่วน M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับทั้งรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสาร จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบวัน เวลา ด่านที่เปิด และประเภทรถที่อนุญาตก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย” นางสาวลลิดากล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ทั้งสองเส้นทางเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชน โดย M6 จะช่วยแบ่งเบาปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ M82 จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนแนวถนนพระราม 2 เชื่อมกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร ก่อนทยอยพัฒนาและเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง.

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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