ข่าวการเมือง

“สส.กฤต” ขอโอกาสสู้คดีเว็บพนัน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความจริง ด้วยหลักฐาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 08:52 น.

สส.กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว บอกประชาชนไม่ต้องเชื่อตน แต่ขอโอกาสสู้คดีเว็บพนัน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความจริง ด้วยหลักฐาน

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยความคืบหน้า คดีทำเว็บพนัน และนัดสอบคำให้การ 29 ก.ย. นั้น โดย สส.กฤต ระบุว่า “จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีที่ผมตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา และขณะนี้ศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องนั้น ผมรับทราบถึงความสนใจ ความกังวล ตลอดจนคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมอยู่ท่ามกลางข้อกล่าวหา ข้อสงสัย และคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมาเป็นเวลานาน หลายครั้งผมเลือกที่จะไม่ตอบโต้ผ่านสื่อ เพราะผมเชื่อมาโดยตลอดว่า ข้อกล่าวหาควรได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานภายใต้กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ตัดสินกันด้วยกระแสของสังคม

วันนี้ เมื่อคดีเดินมาถึงขั้นตอนของศาล ผมไม่ได้ต้องการหลีกหนีจากกระบวนการดังกล่าว ตรงกันข้าม ผมต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดี นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณา และพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับผมต่อหน้ากระบวนการที่ผมให้ความเคารพและเชื่อมั่น สำหรับผม ศาลคือสถานที่ที่ข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงจะได้รับการพิจารณาตามกฎหมายและพยานหลักฐาน

ผมเชื่อมั่นในความเป็นอิสระขององค์กรศาล เชื่อมั่นว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปตามหลักกฎหมายและพยานหลักฐาน โดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรืออำนาจใดๆ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผมต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นธรรม ผมอยากให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ไม่ใช่ให้กระแสสังคมเป็นผู้ชี้ขาด

หากวันหนึ่งกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุด และศาลมีคำพิพากษาออกมา ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร ผมพร้อมเคารพคำตัดสินนั้น เพราะเมื่อถึงวันนั้น คำพิพากษาของศาลจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดต่อข้อกล่าวหาและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับผมมาโดยตลอด

ผมเข้าใจดีว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมย่อมต้องถูกตรวจสอบจากประชาชน และผมไม่เคยคิดว่าตำแหน่งทางการเมืองควรทำให้บุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย ในทางกลับกัน ผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกับประชาชนทุกคน และใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

นอกจากคดีที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมายังมีข้อครหาและข้อกล่าวหาอีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้นกับผม ผมพร้อมเผชิญและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทุกเรื่องผ่านช่องทางและกระบวนการตามกฎหมาย
เพราะผมเชื่อว่า การตอบข้อสงสัยของสังคมที่ดีที่สุด ไม่ใช่การที่ผมออกมาประกาศด้วยตัวเองว่าผมถูกหรือผิด แต่คือการเปิดโอกาสให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้รับการตรวจสอบ และให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ให้คำตอบ

วันนี้ผมจึงไม่ได้ออกมาเพื่อขอให้ทุกคนเชื่อผม และไม่ได้ออกมาเพื่อโต้เถียงกับผู้ที่ตั้งคำถามต่อผม ผมขอเพียงโอกาสในการต่อสู้และพิสูจน์ตัวเองตามสิทธิที่กฎหมายให้ไว้

ผมไม่ขอให้สังคมเชื่อผมเพียงเพราะคำชี้แจงของผมและผมก็ไม่อยากให้สังคมตัดสินผมเพียงเพราะข้อกล่าวหาที่ปรากฏในวันนี้ ขอให้พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ให้คำตอบ เมื่อถึงวันที่กระบวนการทั้งหมดสิ้นสุดลง ผมพร้อมให้คำตัดสินของศาลเป็นคำตอบต่อทุกข้อสงสัยของสังคม

ผมยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เชื่อมั่นในความเป็นอิสระขององค์กรศาล และพร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการนั้นอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง ไม่ใช่ด้วยคำพูดของผม แต่ด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อหน้าศาล”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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