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หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 09:44 น.
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หาม พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก มีอาการหน้ามืด ล่าสุดกลับมาจำวัดได้แล้ว พักผ่อนไม่เพียงพอ

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม มีอาการหน้ามืด เวียนหัวหนัก คาดว่าสาเหตุเกิดจากการฟอกไต ประกอบกับพักผ่อนไม่เพียงพอ ลูกศิษย์จึงช่วยนำตัวพระครูอดุลสารนิเทศ ส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 15 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา

โดยแพทย์ได้ให้นอนสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉิน พร้อมกับใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกับให้น้ำเกลือ และดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยสาเหตุเกิดจากการที่เจ้าอาวาส ได้ไปฟอกไตและพักผ่อนน้อย ทางแพทย์ได้แนะนำให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม พระครูอดุลสารนิเทศ กลับมาจำวัดแล้ว เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 16 ส.ค. 69 พร้อมฝากถึงญาติโยม ว่า “เวลาเข้าพบห้ามแสดงความคิดเห็น ให้พูดเรื่องอื่นได้แต่ห้ามแสดงความคิดเห็นคดีพิพาทที่ดิน ถ้าแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนการใช้พระไม่ถูกต้อง”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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