ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เสนอคุยเกาหลีเหนือ หารือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เสนอคุยเกาหลีเหนือ หารือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ทั้งสองชาติยังอยู่ในการสงบศึกเท่านั้น
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า อี แจ มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เสนอการหารือยุติสงครามกับเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังไม่ได้มีการปะทะกันโดยตรง แม้แต่สงครามเกาหลียังไม่ได้ยุติอย่างเป็นทางการ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายลงนามเพียงข้อตกลงสงบศึกในปี 2496 และยังไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกัน
ประธานาธิบดีเกาหลใต้ เสนอให้จัดตั้ง “ระบบความมั่นคงหลายชั้น” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะตามแนวพรมแดนโดยพฤตินัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งรู้จักกันในชื่อเขตปลอดทหาร (DMZ) พร้อมเสนอหารือถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยับยั้งแผนการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ซึ่ง อี แจ มย็อง กล่าวอีกว่า เราควรจะหยุดข่มขู่อีกฝ่าย และเจรจากันในการยุติสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมหวังว่าทั้งสองชาติจะได้พูดคุยกันซึ่งหน้า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเติบโตไปพร้อมกัน
ทั้งนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆกับข้อเสนอดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นาย คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือเคยประกาศว่าการรวมชาติระหว่างเกาหลีเหนือและใต้นั้นเป็นไปไม่ได้แล้ว และชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชาติ
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