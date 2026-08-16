“ไอติม พริษฐ์” กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงคือใคร?
ไอติม พริษฐ์ กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงในโรงแรมคือใคร ใช่เสียงของ วิทยา คำพวง หรือไม่
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “[ ภาคต่อ คลิปหลักฐานคดีโกง สว.: บุคคลในคลิปเสียงที่ห้องพักในโรงแรม คือใคร? ]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอคลิปหลักฐานเกี่ยวกับคดีโกง สว. ซึ่งปรากฏเสียงของบุคคลหนึ่ง ที่ได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการโกง สว. ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่ง (ที่คาดว่าเป็นผู้สมัคร สว.) ในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง (https://www.facebook.com/reel/1923279705297475)
หลังจากนั้น มีคนจำนวนมากสอบถามว่าคลิปดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ไหน และบุคคลในคลิปเป็นใคร
วันนี้ ผมขอนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติม ที่น่าจะบ่งชี้ได้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของเสียงในคลิปนั้น มีแน้วโนมสูงที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่า “วิทยา คำพวง” [อย่างไรก็ตาม เราต้องย้ำว่าขบวนการโกง สว. เป็นขบวนการขนาดใหญ่ที่ (หากมีจริง) จะต้องมีผู้กระทำผิดจำนวนมากในหลายระดับ และจะต้องไม่ถูกตัดตอนให้เหลือผู้กระทำความผิดแค่ไม่กี่คน]
[ คำถาม: เสียงในคลิป คือเสียงของ วิทยา คำพวง ใช่หรือไม่? ]
ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงตั้งคำถามว่าเสียงใน “คลิปต้นเรื่อง” (คลิปที่ผมเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี) เป็นเสียงของ วิทยา คำพวง
1. การเปรียบเทียบภาพ [ดู SLIDE 1]
– คลิปที่ผมเผยแพร่ไปนั้น เป็นคลิปที่ไม่เห็นหน้าคน แต่ในเฟรมภาพช่วงท้ายๆของคลิป เราจะเห็นภาพของกลุ่มบุคคลในห้องพักที่โรงแรม ว่ามีใครนั่ง-ยืนตรงไหน และแต่งกายอย่างไร โดยไม่เห็นหน้าบุคคลต่างๆ / เรารู้เพียงแค่ว่าคนที่พูดในคลิป คือคนที่ลุกขึ้นยืนและใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้ม (ภาพ 1.1)
– ผมได้รับภาพหลักฐานอีกภาพหนึ่ง (ภาพ 1.2) ซึ่งเป็นภาพนิ่งของกลุ่มบุคคลในห้องพักที่โรงแรม ที่ (เมื่อดูจากองค์ประกอบของห้องและการแต่งกายของคนในภาพแล้ว) น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับในภาพ 1.1 / แต่ในภาพ 1.2 เราเห็นชัดขึ้นว่าหน้าตาของบุคคลที่ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้ม (ซึ่งคาดว่าเป็นคนที่พูดในคลิปต้นเรื่อง) หน้าตาเป็นอย่างไร
– เมื่อนำภาพของบุคคลใน 1.1 มาเทียบกับภาพของ วิทยา คำพวง (ภาพ 1.3 & ภาพ 1.4) ก็จะเห็นความคล้ายอยู่ในระดับหนึ่ง
2. การเปรียบเทียบเสียง [ดู คลิป 2A & คลิป 2B]
– คลิป 2A = คลิปเดียวกับคลิปต้นเรื่อง แต่เป็นเสียงดั้งเดิมของคลิปโดยที่ยังไม่ได้มีการยกระดับเสียง
– คลิป 2B = คลิปที่ได้ยินเสียงของ วิทยา คำพอง ชัดๆ ตอนนำเสนอในที่ประชุมแห่งหนึ่ง
– เมื่อนำเสียงในคลิป 2A มาเทียบกับเสียงของ วิทยา คำพวง ในคลิป 2B ก็จะได้ยินความคล้ายอยู่ในระดับหนึ่ง
3. คำให้การของพยานบุคคล เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 รังสิต [ดู SLIDE 3A & 3B]
– มีพยานบุคคลหนึ่งให้การไว้ว่า (SLIDE 3A) เขาได้เดินทางเข้าพักที่โรงแรมบีทู รังสิต แอนด์ บัดเจต จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 17.00 น. มีคนแจ้งให้เขาไปรวมกลุ่มกับผู้สมัคร สว. อีก 6-7 คน ที่ห้องพักโรงแรมดังกล่าว โดยมี “นายก วิทยา” (ไม่ทราบนามสกุล) มาพูดคุยเกี่ยวกับการรวมตัวกัน
– พยานบุคคลให้การต่อว่า “นายก วิทยา” มีการพูดว่าทีมพวกเขามีสมาชิกจากทั่วประเทศประมาณ 1,700 คน เพื่อช่วยกันเลือกบุคคลในทีมให้ได้เป็น สว. รวมถึงมีการกล่าวถ้อยคำว่าพวกเขากำลังทำเพื่อข้างบน ก่อนที่จะมีทีมงานเข้ามาสอนให้ทุกคนในห้องทำโพย
– มีความเป็นไปได้สูงที่เหตุการณ์ในคลิป และเหตุการณ์ในคำให้การ จะเป็นเหตุการณ์เดียวกัน เนื่องจาก
– (1) คำพูดในคลิปต้นเรื่อง มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ คำพูดของ “นายก วิทยา” ในคำให้การ
– (2) องค์ประกอบของห้องพักในคลิปต้นเรื่อง มีความสอดคล้องกับภาพห้องของโรงแรม B2 รังสิต จริง (SLIDE 3B)
4. หลักฐานการจองโรงแรม B2 รังสิต [ดู SLIDE 4]
– เมื่อตรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่พักในโรงแรม B2 รังสิต เราได้ค้นพบ 2 การจองที่น่าสนใจ:
– (1) หมายเลขการจอง FRS001991 ซึ่งเป็นการจองห้องพัก 5 ห้อง (เข้าพัก: 25 มิ.ย. 2567 | ออก: 26 มิ.ย. 2567) ซึ่งถูกชำระโดยบัญชีที่ชื่อว่า “ว่าที่ร้อยตรี วิทยา คำพวง” (กรุงไทย) ยอดทั้งหมด 4,700 บาท
– (2) หมายเลขการจอง FRS001993 ซึ่งเป็นการจองห้องพัก 3 ห้อง (เข้าพัก: 25 มิ.ย. 2567 | ออก: 26 มิ.ย. 2567) ซึ่งถูกชำระโดยบัญชีที่ชื่อว่า “ว่าที่ร้อยตรี วิทยา คำพวง” (กรุงไทย) ยอดทั้งหมด 2,820 บาท
– ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไปดูรายชื่อผู้เข้าพัก 12 คน (ถูกแจ้งทางการ 2 คน + ถูกเพิ่มเติมจากที่แจ้งอีก 10 คน) เราจะค้นพบว่ามีอย่างน้อย 8 คน ที่เป็นผู้สมัคร สว.
ข้อมูลทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ผมเห็นว่า เสียงในคลิปต้นเรื่อง เป็นเสียงของ “วิทยา คำพวง” – อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรม ผมจึงต้องขอตั้งเป็นคำถามต่อคุณ วิทยา คำพวง ว่า
1. คุณวิทยา ใช่บุคคลในคลิปหรือไม่?
2. หากไม่ใช่:
– 2.1. แล้วคุณวิทยา ได้ไปที่โรงแรม B2 รังสิต ในช่วง 25-26 มิ.ย. 2567 หรือไม่?
– 2.2. แล้วคุณวิทยา ได้ไปเจอผู้สมัคร สว. ที่โรงแรม B2 รังสิต ในช่วง 25-26 มิ.ย. 2567 หรือไม่?
3. หากใช่:
– 3.1. ขบวนการเกี่ยวกับการเลือก สว. ที่ คุณวิทยาพูดถึงในคลิป คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไร?
– 3.2. ขบวนการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือเครือข่ายนักการเมืองส่วนไหนหรือไม่?
[ หากคนในคลิปคือ วิทยา คำพวง จริง, แล้ว วิทยา คำพวง คือใคร? ]
ปัจจุบัน วิทยา คำพวง ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พ.ค. 2568 [ดู SLIDE 5]
แม้ยังสรุป 100% ไม่ได้ว่า นายก วิทยา มีความสัมพันธ์อย่างไรกับพรรคการเมืองใด หรือมีพรรคการเมืองใดที่รู้เห็นหรือให้การสนับสนุนการกระทำของ นายก วิทยา หรือไม่, แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากหลักฐานที่ปรากฎต่อสาธารณะ นายก วิทยา ดูมีความชื่นชอบพรรคภูมิใจไทยเป็นการพิเศษ และดูมีความสนิทสนมกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทย:
1. ในการเลือกตั้ง สส. เมื่อต้นปี 2569 ที่ผ่านมา นายก วิทยา แสดงออกชัดเจนในนามส่วนตัว ว่าเขาสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย [ดู SLIDE 6A & 6B]
2. ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสา เมื่อปี 2568 นายก วิทยา ลงในนามกลุ่มโพนสาก้าวหน้า ซึ่งมีการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกับสัญลักษณ์พรรคภูมิใจไทย รวมถึงมีการใช้สโลแกน “พูดแล้วทำ” เหมือนกับสโลแกนของพรรคภูมิใจไทย [SLIDE 7A & 7B]
3. แม้การทำงานร่วมกันระหว่าง นายก ท้องถิ่น กับ รัฐมนตรี ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำกันทุกที่ ตามบทบาทหน้าที่ แต่ นายก วิทยา ดูเหมือนจะมีความใกล้ชิด กับ รองนายกฯ และ อดีต รมช. มหาดไทย ทรงศักดิ์ ทองศรี จาก พรรคภูมิใจไทย มากกว่าปกติ
– เช่น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นายก วิทยา มีการโพสต์ขอบคุณ-ชื่นชม หรือ ร่วมกิจกรรมกับ รมช. ทรงศักดิ์ ทองศรี อย่างต่อเนื่อง – แม้เป็นที่เข้าใจได้ว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นทำงานร่วมกันในโครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ที่นายก วิทยา ดูจะให้ความสำคัญ และดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ รมช. ทรงศักดิ์, แต่การเอ่ยถึงคุณทรงศักดิ์บ่อยครั้ง การทำป้ายขอบคุณ ณ จุดก่อสร้าง และการแสดงความยินดีแบบเจาะจงกับคุณทรงศักดิ์ตอนได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกฯ ดูเหมือนจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่าปกติ [SLIDE 8A & 8B & 8C & 8D & 8E]
หวังว่าจะได้รับคำตอบจากคุณวิทยา คำพวง ครับ
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