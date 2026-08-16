วอชด็อก เดินหน้าเอาผิดเพื่อนบ้าน กรอกเหล้า 40 ดีกรีใส่ปาก ทำลูกสุนัขดับ
วอชด็อก เดินหน้าเอาผิดเพื่อนบ้าน กรอกเหล้า 40 ดีกรีใส่ปาก “ปีเตอร์” ทำลูกสุนัขอัลเซเชียนดับ เข้าข่ายความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โพสต์ข้อควาเปิดเผยว่าทางมูลนิธิกำลังเดินหน้าเอาผิดกลุ่มเพื่อนบ้านกรอกเหล้าใส่ปากลูกสุนัขเป็นเหตุให้สุนัขเสียชีวิต”วอชด็อกเดินหน้าเอาผิดเพื่อนบ้าน—ถูกกล่าวหากรอกเหล้า 40 ดีกรีใส่ปาก “ปีเตอร์” ลูกสุนัขอัลเซเชียนจนเสียชีวิต ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพียงน้ำเมาที่ถูกกรอกลงไปในปาก ร่างเล็ก ๆ ของ “ปีเตอร์” ก็ไม่อาจทนรับความทรมานนั้นได้อีกต่อไป…
เหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 17 ตำบลหนองไม้ใต้ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเพื่อนบ้านถูกกล่าวหาว่านำสุรา 40 ดีกรีกรอกใส่ปากปีเตอร์ ลูกสุนัขพันธุ์อัลเซเชียน จนมีอาการรุนแรง เจ้าของรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อยื้อชีวิต แต่สุดท้ายสัตวแพทย์ไม่สามารถช่วยปีเตอร์กลับมาได้
เบื้องต้นมีข้อมูลว่าเจ้าของเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 30,000 บาท โดยให้ชำระภายในสิ้นเดือน และจะไม่เข้าแจ้งความ อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตโดยไม่มีเหตุอันสมควร ย่อมเข้าข่ายความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 31 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์มิใช่เรื่องที่ยุติลงได้เพียงเพราะคู่กรณีตกลงชดใช้เงินกัน การชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งหรือการที่เจ้าของไม่ประสงค์ดำเนินคดี ไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางอาญาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ หากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเกิดการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่รัฐยังมีหน้าที่สืบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้ประสานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์แล้ว โดยผู้กำกับการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานเจ้าของปีเตอร์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ปีเตอร์พูดไม่ได้ และไม่มีโอกาสบอกใครว่าในวินาทีสุดท้ายนั้นเขาเจ็บปวดเพียงใด—แต่กฎหมายต้องเป็นเสียงแทนชีวิตเล็ก ๆ ที่ถูกพรากไปอย่างไม่มีวันกลับ
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ จะติดตามการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายในคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์ และให้ปีเตอร์ได้รับความยุติธรรมจนถึงที่สุด หลับให้สบายนะ…ปีเตอร์ จากนี้ ความยุติธรรมจะพูดแทนหนูเอง”
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