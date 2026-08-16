อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ หวัง “เล่า ต๋า” ถอดเขี้ยวถอดเล็บอย่าทำร้ายสังคม หลังได้รับปล่อยตัว
อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ หวัง “เล่า ต๋า” ถอดเขี้ยวถอดเล็บอย่าทำร้ายสังคม หลังได้รับปล่อยตัว เตือนพ่อค้ายาอย่าฮึกเหิม ไม่ได้โชคดีทุกคน
จากกรณีที่เรือนจำกลางบางขวางเปิดเผยภาพกิจกรรม “ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยหลักธรรม ก้าวนำสู่สังคม” โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ ฝ่ายควบคุมแดน 14
หนึ่งในผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้คือ นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสื่อไทยเคยรายงานว่าถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ “ขุนส่า” ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ข้อกล่าวหาที่เจ้าตัวปฏิเสธมาตลอด ทั้งนี้ นายเล่าต๋าต้องโทษในคดีสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 รวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กฤช กระแสร์ทิพย์ อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “สังคมรับทราบการปล่อยตัวเล่าต๋า แสนลี่ จากเรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวานนี้
เล๋าต๋า เจ้าพ่อยาเสพติด มีพื้นที่อิทธิพลแถวอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ถูกจับกุมตัวเมื่อปี 2559 เคสนี้ตำรวจใช้ความพยายามมาก ส่งสายเข้าปลอมตัวประกบเป็นคนงานอยู่ในอาณาจักรเล่าต๋านานแรมปี ส่วนลูกชายเล่าต๋าก็ได้รับเลือกเป็นกำนันในพื้นที่ งานนี้จึงยากสุดหิน เสี่ยงแลกด้วยชีวิต แต่งานสำเร็จในที่สุด
เล่าต๋าถูก ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 6 ครั้ง กำหนดโทษสุดท้ายเหลือ 8 ปี เข้าข่ายได้รับการปล่อยตัว ไม่แปลกที่สังคมมีความสงสัย มีความกังวลใจ ไม่แปลกที่พยานในคดีมีความหวาดหวั่นว่าจะถูกตามเช็กบิลย้อนหลังหรือไม่
ทางหลักทัณฑวิทยา มีความเชื่อว่า “ ความแก่ชรา สามารถทำลายศักยภาพในการก่ออาชญากรรม” ปีนี้เล่าต๋าอายุ 85 ปี ก็นับว่าเข้าสู่วัยชราเต็มตัวแล้ว
ทุกคนก็หวังว่าเล่าต๋า จะเข้าใจสัจธรรม ถอดเขี้ยวถอดเล็บ อย่างน้อยก็คงจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอภัยโทษให้ถึง 6 ครั้ง และจะไม่กลับไปประกอบมิจฉาชีพ ทำร้ายสังคมอีก รวมทั้งไม่ผูกใจ อาฆาตพยาบาทเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ตามกฎหมาย
ขอให้เล่าต๋า หมั่นทำบุญกุศล อุทิศให้เหยื่อผู้ตกเป็นทาสยาเสพติด ซึ่งหลายคนชีวิตและครอบครัวพังทลายไปแล้ว และขอให้กลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างสงบกับครอบครัว
และขออย่าให้พ่อค้ายารายอื่น เกิดความฮึกเหิม คิดว่าจะโชคดีเหมือนเล่าต๋า เพราะอัตราโทษสูงสุดของคดียาเสพติด ยังคงมีโทษประหารชีวิต ซึ่งเล่าต๋ารอดมาแบบฉิวเฉียด ขอเพียงเท่านี้นะ เล่าต๋า”
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