“ไชยชนก” ยกผลงานปราบคอลเซ็นเตอร์ได้ 50% ไม่มีรัฐบาลไหนเคยทำได้มาก่อน
ไชยชนก ชิดชอบ ยกผลงานปราบคอลเซ็นเตอร์-หลอกออนไลน์ได้ 50% หลังเข้ามาบริหารได้ 8 เดือน ไม่มีรัฐบาลไหนเคยทำได้มาก่อน
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ว่า ตนเคยถูกแก๊งคอลเซนเตอร์โทรมาถึงโต๊ะทำงาน ที่กระทรวงฯ ดีอี ซึ่งได้โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงาน ก็ได้พูดคุยพอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไป จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่า ต้องมีมีสติ เพราะแก๊งคอลเซนเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิม โดยใช้ความกลัว และความโลภมาครอบ เราจึงต้องมีสติ
และ ตั้งแต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาบริหารงาน 8 เดือน ตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% ไม่เคยมีรัฐบาลใหม่ไหนทำได้มากขนาดนี้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในภาครัฐ ธนาคาร และโอเปอเรเตอร์ที่ให้ความร่วมมือ
กรณีฝ่ายค้านระบุว่า จะมีการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาหน้าแน่นอน กังวลหรือไม่ว่าโครงการ TH-AI Passport จะถูกอภิปรายด้วย นายไชยชนก กล่าวว่า ต้องโดนแน่ ๆ อยู่แล้ว แต่ไม่กลัวไม่กังวล เพราะเรายืนยันในกฎหมายและข้อบังคับ
ส่วนตัวได้ตรวจสอบทั้งภายใน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูล รวมถึงไปปรับปรุงสัญญา เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิม จึงไม่มีอะไรต้องกังวล และมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่าง แต่ต่อให้ชี้แจงอย่างไร ก็คงไม่ถูกใจฝ่ายค้าน
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