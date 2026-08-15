แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย 7.7 เสียชีวิตแล้ว 47 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้รอดชีวิต
แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย 7.7 เสียชีวิตแล้ว 47 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งตามหาผู้รอดชีวิต มีอาคารได้รับความเสียหายจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งตามหาผู้รอดชีวิต ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.7 ที่เกาะฟลอเรส ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเวลาประมาณีตี 5 ตามเวลาท้องถิ่น โดยแผ่นดินไหวลูกนี้มีความลึก 15 กิโลเมตร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว 47 ศพ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ยังมีรายงานอาคารได้รับความเสียหายรุนแรง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดในภูมิดังกล่าวได้ และคาดว่าจำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นภูเขา
โดยหลังเกิดแผ่นดินไหวลูกแรกได้มีอาฟเตอร์ช็อกหลายครั้ง พร้อมกันนี้ยังได้มีแจ้งเตือนสึนามิ แต่ทางการได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในเวลาต่อมา
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