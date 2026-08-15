ส.ต.ท. ตำรวจคอนมานโด เสียชีวิตศพที่ 39 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ส.ต.ท. ตำรวจคอนมานโด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าดูแลความปลอดภัย เสียชีวิตศพที่ 39 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว หลังต่อสู้ยื้อชีวิตนับเดือน
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ส.ต.ท.ธนกร เพชรทอง อายุ 23 ปี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปพ.) หรือ ตำรวจคอมมานโด ซึ่งทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย (การ์ด) ของร้าน ในช่วงเวลาดังกล่าว เสียชีวิตแล้ว โดยเป็นผู้เสียชีวิตศพที่ 39 จากโศกนาฎกรรมครั้งดังกล่าว
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบ ส.ต.ท.ธนกร ได้รับบาดเจ็บที่ โถงร้าน ฝั่งประตูทางออกที่ 2 ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนจะรักษาตัวนานกว่าหนึ่งเดือน ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุด
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