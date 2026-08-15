เจสัน อาร์เดย์ อดีตศ. เคมบริดจ์ เสียชีวิตแล้ว หลังเพิ่งลาออก หนีข้อครหาคัดลอกผลงาน
ตำรวจนครบาลลอนดอนพบร่าง เจสัน อาร์เดย์ (Jason Arday) อดีตศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เสียชีวิตในย่านแบทเทอร์ซี ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการเสียชีวิตที่ไม่คาดคิด แต่ไม่มีเงื่อนงำน่าสงสัย
อาร์เดย์ วัย 41 ปี เป็นนักสังคมวิทยาผู้เคยสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศาสตราจารย์ผิวดำอายุน้อยที่สุดของเคมบริดจ์ เขากำลังเผชิญข้อครหาเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติด้านกีฬาและการระดมทุนที่สื่ออังกฤษนำมาเปิดเผย ว่าเป็นเรื่องจริงหรือแต่ง
ต้นเดือนสิงหาคม อาร์เดย์ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากเคมบริดจ์ พร้อมชี้แจงว่า “การก้าวลงจากตำแหน่งไม่ได้หมายถึงการยอมรับข้อกล่าวหา แต่เป็นการตัดสินใจของคนที่รับแรงกดดันจนถึงขีดจำกัดที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนได้แล้ว”
ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แถลงว่า มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส ซึ่งเป็นสถาบันที่มอบปริญญาเอกให้อาร์เดย์ ได้ตรวจสอบเรื่องการคัดลอกผลงานแล้ว ต่อมาเคมบริดจ์เริ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของเขา รวมถึงมหาวิทยาลัยเดอรัมและมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ที่เข้ามาตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลังเช่นกัน
เดบอราห์ เพรนทิซ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ ลูซี พาวเวลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักร ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด
การเสียชีวิตของอาร์เดย์นำไปสู่การตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอังกฤษ โจ มอแฮม ผู้บริหารกลุ่ม Good Law Project ระบุว่า “คนรอบข้างเคยเตือนสื่อแล้วว่าการเกาะติดรายงานข่าวอย่างหนักอาจนำไปสู่ความเสี่ยงนี้ แต่สื่อยังคงตามกดดันแม้เขาจะลาออกไปแล้ว” ขณะที่นักข่าวชื่อดังอย่าง ลูวิส กูดดอลล์ ออกมาเตือนสติวงการสื่ออังกฤษให้ทบทวนว่า ปริมาณและน้ำเสียงในการโหมประโคมข่าวกรณีนี้มีความเหมาะสมและได้สัดส่วนหรือไม่
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