ศึกร้อน MU ราอูล แจงสถานะ ณวัฒน์ เป็นแค่ ND ไร้อำนาจบริหาร เพจหลักยัน CEO ตัวจริงคุม 95 ประเทศ
Miss Universe ระอุ! JKN ออกประกาศจำกัดบทบาท ณวัฒน์ แค่ ND ไร้อำนาจ เพจหลักโต้ประกาศไร้ผลทางกฎหมาย ยืนยันสถานะ CEO ดูแล 95 ประเทศ
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวงนางงามระดับโลก เมื่อองค์กร Miss Universe เกิดความขัดแย้งด้านอำนาจบริหารอย่างรุนแรง หลังจากบริษัท JKN Universe LLC ได้ออกหนังสือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อชี้แจงสถานะของบุคคลและช่องทางการสื่อสารขององค์กร โดยมีการพุ่งเป้าไปที่บทบาทของ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”
เอกสารดังกล่าวระบุว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล มีสถานะเป็นเพียงผู้อำนวยการระดับประเทศ (National Director) เท่านั้น และไม่มีอำนาจดำเนินการหรือแถลงการณ์ในนามบริษัทเกินขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และยืนยันว่าองค์กรยังคงอยู่ภายใต้การนำของ “ราอุล โรชา คันตู” ในฐานะประธานบริษัท พร้อมประกาศว่าเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียเดิมของ Miss Universe ถูกดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจัดทำช่องทางสื่อสารใหม่
ล่าสุด 15 สิงหาคม 2569 เพจหลักขององค์กร Miss Universe ที่มีผู้ติดตามถึง 14 ล้านคน ได้ออกมาโต้ตอบประกาศดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล คือ CEO ของ Miss Universe Eastern ซึ่งมีอำนาจดูแลครอบคลุมถึง 95 ประเทศ
ทั้งยังยืนยันว่าเว็บไซต์ missuniverse.com และเพจที่มีอยู่คือช่องทางทางการจริง ส่วนประกาศจากเว็บไซต์อื่นที่ JKN Universe LLC อ้างถึงนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย และย้ำว่าปัจจุบันองค์กรยังคงบริหารงานภายใต้สัดส่วนการถือหุ้น 50-50 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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อ้างอิงจาก : FB Miss Universe, Thai Sashes
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