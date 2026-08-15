ถ่ายทอดสด แมนยู พบ เอซี มิลาน อุ่นเครื่องคืนนี้ 21.45 น. Monomax

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ เอซี มิลาน ในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล 2026/27 คืนวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 21.45 น. เวลาไทย ที่สนามทาร์ชินสกี้ อารีนา เมืองวรอตสวัฟ ถ่ายทอดสด Monomax
จับตาม้านั่งสำรองฝั่งมิลาน เพราะรูเบน อโมริม กุนซือคนใหม่ของทีม คืออดีตผู้จัดการทีมแมนยูที่ถูกปลดไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 ก่อนสโมสรตั้งไมเคิล คาร์ริค ขึ้นคุมทีมแทน คาร์ริคพาแมนยูจบอันดับ 3 พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว ตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รองแชมป์อยู่ 7 คะแนน และกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหลังหายไป 2 ฤดูกาล โดยได้บรูโน แฟร์นันด์ส ทำลายสถิติแอสซิสต์สูงสุดในหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน 21 ครั้ง
อีกประเด็นก่อนอุ่นเครื่องคืนนี้ที่แฟนปีศาจแดงรอคอยคือมาร์คัส แรชฟอร์ด มีชื่อในทีมชุด 26 คนที่เดินทางไปโปแลนด์ หลังกลับจากการยืมตัวที่บาร์เซโลนาและเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมในสัปดาห์นี้
หากได้ลงสนามจะเป็นการเล่นให้แมนยูครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เช่นเดียวกับลิซานโดร มาร์ติเนซ และค็อบบี ไมนู ที่กลับเข้าทีมชุดนี้เป็นครั้งแรกของซัมเมอร์ ทั้งสามคนล้วนเคยถูกอโมริมมองข้ามในยุคที่คุมทีม
ฟอร์มอุ่นเครื่องของแมนยู กับ เอซีมิลาน ต่างกันชัด แมนยูลงเล่น 5 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตู เสีย 4 ประตู เริ่มจากแพ้เร็กซ์แฮม 0-1 ก่อนถล่มโรเซนบอร์ก 5-0 ชนะแอตเลติโก มาดริด 2-1 เสมอเปแอสเช 1-1 และเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ก่อนชนะจุดโทษ 5-4 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยโจชัว เซิร์กซี เป็นคนทำประตูจากการเล่นร่วมกับไบรอัน อึมเบอูโม
ฝั่งมิลานยังไม่ชนะใครในซัมเมอร์นี้ ลงเล่น 3 นัด เสมอเซลติก 2-2 เสมออินเตอร์ มิลาน 1-1 และแพ้เชลซี 0-3 ที่จาการ์ตา ยิงได้เพียง 3 ประตู เสียไป 6 ประตู ไม่มีคลีนชีตแม้แต่นัดเดียว เกมกับเชลซียังเสีย 2 ประตูติดกันทันทีหลังพักครึ่ง สะท้อนปัญหาเกมรับที่อโมริมยังแก้ไม่ตก อย่างไรก็ตาม มิลานได้พักเต็มสัปดาห์ ขณะแมนยูเพิ่งเล่นกับลีดส์เมื่อ 3 วันก่อน
ฤดูกาลที่แล้วมิลานจบเพียงอันดับ 5 เซเรียอา ได้สิทธิ์เล่นยูโรปาลีก และห่างหายจากแชมเปียนส์ลีก 2 ฤดูกาลติดต่อกัน ซัมเมอร์นี้จึงทุ่มซื้อกอนซาโล รามอส กองหน้าจากเปแอสเช พร้อมเสริมมาริโอ กิลา กองหลังจากลาซิโอ และซานคูน ดิยาวารา เซ็นเตอร์แบ็กวัย 20 ปีจากทรัวส์ ส่วนแมนยูเสริมแดนกลางด้วยยูริ ตีเลอมันส์ จากแอสตัน วิลลา และอันเดรย์ ซานโตส จากเชลซี
สองทีมพบกันครั้งล่าสุดในยูโรปาลีกฤดูกาล 2020/21 นัดแรกเสมอ 1-1 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ก่อนแมนยูบุกชนะ 1-0 ที่ซาน ซิโร ผ่านเข้ารอบไป หลังจบเกมนี้ทั้งคู่จะเปิดฤดูกาลจริงทันที แมนยูออกไปเยือนฮัลล์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกวันที่ 22 สิงหาคม ส่วนมิลานบุกเยือนโตริโนในเซเรียอาวันที่ 23 สิงหาคม 2569
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