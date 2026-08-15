ส่งกำลังใจ ไก่ จันทน์จวง ตรวจเจอ ‘ลิ้นหัวใจรั่ว 2 ฝั่ง’ ผลจากการให้ยารักษามะเร็ง

ส่งกำลังใจ ไก่ จันทน์จวง น้องสาว พุ่มพวง ดวงจันทร์ ตรวจเจอ ‘ลิ้นหัวใจรั่ว 2 ฝั่ง’ ผลจากการให้ยารักษามะเร็ง เจ้าตัวยิ้มสู้ไม่ถอย
กลุ่มแฟนคลับมิตรรักแฟนเพลงต่างแห่ส่งกำลังใจให้อย่างไม่ขาดสาย เมื่อนักร้องลูกทุ่ง ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ น้องสาวของราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ หลังเจ้าตัวต่อสู้ ทุ่มรักษาโรคมะเร็งเต้านมอย่างเข้มแข็ง
ล่าสุด (15 ส.ค. 69) ไก่ จันทน์จวง ได้ออกมาโพสต์อัปเดตว่าตนกำลังเข้ารับยามุ่งเป้าเข็มที่ 9 จากทั้งหมด 18 เข็ม แต่เมื่อมีการตรวจเอคโค่หัวใจเพิ่ม กลับพบว่า ลิ้นหัวใจรั่วทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ท่ามกลางคอมเมนต์พลังบวกจากกลุ่มแฟนคลับและชาวเน็ต
“วันนี้มาให้ยามุ่งเป้าเข็มที่ 9 และเอคโค่หัวใจ เจอลิ้นหัวใจรั่วทั้งสองฝั่งซ้ายและขวา มีผลมาจากการให้ยา แต่ยังไม่ต้องผ่าตัดอะไร คุณหมอบอกหัวใจแข็งแรงดี”
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อ้างอิงจาก : FB จันทน์จวง ดวงจันทร์
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