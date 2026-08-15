สรุปดราม่า เม พรีมายา รักลูกไม่เท่ากัน ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์แจง-น้อมรับทุกคำแนะนำ
สรุปดราม่า เม พรีมายา โผล่คลิปพฤติกรรมรักลูกไม่เท่ากัน ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์แจง ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ พร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำ
กลายเป็นดรามาร้อนบนโลกออนไลน์ที่มีชาวเน็ตและแฟนคลับออกมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือด โดยจุดเริ่มต้นเกิดมาจากที่ก่อนหน้านี้ เม พรีมายา ปออกรายการพอดแคสต์ และได้เล่าถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดแทน “น้องโซล” ลูกชายฝาแฝด เธอเล่าว่าเวลาออกไปข้างนอก หากเจอแฟนคลับ 10 คน ทั้ง 10 คนมักจะพุ่งเป้าไปทักทายและขอถ่ายรูปกับ “น้องโมเน่” ลูกแฝดหญิง เหตุการณ์นี้ทำให้คนเป็นแม่รู้สึกว่าน้องโซลถูกมองข้ามจนไม่มีที่ยืน และกลัวว่าลูกจะรู้สึกตัวเล็กลง
ตนจึงมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ การรีบเดินเข้าไปกอดและจับมือน้องโซล พร้อมบอกว่า “แม่อยู่นี่นะ โซลจะเอาอะไรลูก” เพื่อชดเชยความรู้สึกและเติมเต็มความรักให้ลูกในจังหวะนั้น
หลังจากพอดแคสต์ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตได้เข้ามาวิจารณ์สวนกลับอย่างดุเดือดว่า ปัญหาเกิดจากการที่พ่อแม่เลือกเอาเด็กมาทำคอนเทนต์หาเงินตั้งแต่แรก พอเกิดผลกระทบกลับมาโทษสังคม
ก่อนจะมีการขุดประเด็นจากคลิปไลฟ์สดที่น้องโมเน่เคยพูดทำนองว่า “บ้านตัวเองใหญ่ มีสระว่ายน้ำ เพราะทำงานเยอะ ส่วนโซลทำงานน้อย” จังหวะนั้นผู้ใหญ่ในบ้านกลับหัวเราะชอบใจ ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่า ความคิดเปรียบเทียบแบบนี้เด็กวัย 2 ขวบคิดเองไม่ได้หากผู้ใหญ่ไม่ได้ปลูกฝัง และนี่ต่างหากคือการสร้างบาดแผลให้เด็ก
ชาวเน็ตบางส่วนยังมองว่า การแก้ปัญหาโดยพุ่งไปกอดปลอบแต่น้องโซล อาจทำให้น้องโมเน่เข้าใจผิดคิดว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันได้ เพราะความคิดของเด็กนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา
กระแสดราม่ายิ่งบานปลาย เมื่อมีคนนำคลิปสั้นๆ ในช่วงเทศกาลวันแม่มาแชร์ต่อในโซเชียล คลิปดังกล่าวเป็นจังหวะที่เด็กๆ ถือพวงมาลัยมากราบคุณแม่เม พรีมายา แต่ภาพที่เห็นในคลิปสั้นคือจังหวะที่คุณเมกำลังผลักตัวน้องโซลออกไป จากนั้นคุณเมก็หันมารับพวงมาลัยและโฟกัสที่น้องโมเน่เพียงคนเดียว พร้อมลูบหัวด้วยรอยยิ้มและความเอ็นดู
คลิปสั้นนี้ทำเอาทัวร์ลงซ้ำหนักกว่าเดิม ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สงสารน้องโซล โดยมองว่าลูกพยายามเข้าหาหลายรอบแต่แม่กลับไร้เยื่อใยและเมินเฉย หลายคนมองว่าคุณแม่เมมีพฤติกรรมลำเอียง โฟกัสและรักลูกสาวมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่ทางแฟนคลับของครอบครัวนี้ก็ได้มีการนำคลิปเหตุการณ์ในวันแม่ฉบับเต็มมาเปิดเผย เพื่อให้ทุกคนได้เห็นบริบทที่แท้จริงว่า น้องโซลเป็นคนได้เข้าคิวไหว้แม่เป็นคนแรก และสาเหตุที่คุณเมดันน้องโซลออก เพราะตอนไหว้น้องโซลดันพูดอวยพรติดตลก คุณเมจึงหัวเราะขำขัน และดันตัวน้องออกไปแบบหยอกล้อเพื่อให้น้องไปฝึกพูดคำอวยพรมาใหม่ คิวต่อไปจึงตกเป็นของน้องโมเน่ตามที่เห็นในคลิปสั้น
ฝั่งแฟนคลับที่ติดตามครอบครัวนี้มาตลอด ได้ออกมาปกป้องและนำภาพโมเมนต์อื่น ๆ ในเหตุการณ์เดียวกันมายืนยัน มีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า คุณเมก็มีจังหวะที่กอด ยิ้มแย้ม และใช้สายตามองสบตาน้องโซลด้วยความรักและอบอุ่นมาก ๆ ไม่แพ้กัน แฟนคลับชี้ให้เห็นว่า ดราม่านี้เกิดจากการเสพสื่อแค่เพียงคลิปตัดสั้น ๆ ทำให้คนตีความเจตนาของแม่ผิดเพี้ยนไปไกล สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการหยอกล้อเล่นกันในครอบครัวตามปกติ ไม่ได้มีการเมินเฉยหรือผลักไสลูกอย่างที่สังคมกล่าวหา
ล่าสุด เม พรีมายา ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงในกรณีดรามาที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ขณะนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากสิ่งใดที่ครอบครัวเราได้แชร์หรือแสดงออกไป ทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ เราต้องขออภัยจากใจจริงนะคะ
ในฐานะผู้ปกครอง เรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่ส่งมา เรารับรู้และรับฟังค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เป็นห่วง และหวังดีกับครอบครัวของเรามาโดยตลอด หลังจากนี้เราจะนำทุกคำแนะนำกลับมาทบทวนและใส่ใจในการดูแลเด็ก ๆ ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ข้อผิดพลาดบางอย่าง ถ้าไม่ได้เสียงสะท้อนจากสังคม เมก็ยังมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเอง แต่พออ่านความคิดเห็นในโซเชียล และย้อนกลับมาดู พฤติกรรมบางอัน ก็ไม่น่ารักเลย เมสัญญาจะเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องการระบายเรื่องน้องโซลในการสัมภาษณ์วันก่อน ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่คำพูดที่สื่อสารอาจไม่ดีพอ จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเมโทษสังคม ซึ่งในส่วนนี้เมผิดเอง ที่ใช้คำพูดที่ไม่ชัดเจน และอาจทำให้หลายท่านรู้สึดไม่ดีและไม่สบายใจ เมต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ ในความเป็นจริง เมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านตลอดมา ทุกอย่างที่เมมีในวันนี้เกิดจากแรงซัพพอร์ทของทุก ๆ คน เมและครอบครัวจำได้ไม่ลืมค่ะ
สิ่งนึงที่อยากชี้แจง เมขอรับรองว่า ครอบครัวเรารักลูกและหลานเท่ากัน คอนเทนต์ต่าง ๆ ในโซเชียล เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่นำเสนอสู่สังคม เมขอขอบคุณที่ทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด็ก ๆ และในอนาคตเมจะระมัดระวังในการนำเสนอมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB Phitnari Tantiwit, อรรถรส
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