ยูทูบเบอร์ดัง ดอดพบ พนง.สอบสวน ปฏิเสธข้อกล่าวหา ทำร้ายร่างกายอดีตพนง.
อู๋จุน ยูทูบเบอร์ดัง ดอดพบ พนง.สอบสวน ก่อนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ปมทำร้ายร่างกายอดีตพนง.ในบริษัท ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ความคืบหน้ากรณี อู๋จุน ยูทูบเบอร์ผมสีชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านคน ถูกอดีตพนักงานในบริษัทเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกทำร้ายร่างกาย ล่าสุดช่วงสายวันนี้ (15 ส.ค. 69) อู๋จุนได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พนักงานสอบสวนใช้เวลาในการสอบปากคำยูทูบเบอร์ชื่อดังประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำตัวมาพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนกฎหมาย โดยระหว่างนั้นอู๋จุนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชน ก่อนจะรีบวิ่งขึ้นรถออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยทีมงานคนสนิทอย่าง “หนูม่วง” และ “พี่เมย์”
จนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายและพยานไปแล้วบางส่วน จากพยานในบริษัททั้งหมด 7 ปาก ซึ่งได้สอบปากคำไปแล้ว 2 ปาก และเตรียมเรียกพยานปากสำคัญอีก 1 ปากเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
ขณะที่ทางด้าน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอไปให้การในชั้นศาล ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้อัยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด
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