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ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ส.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 15 ส.ค. 2569 13:48 น.
ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.

ดรามา! ลูกค้ารีวิวให้ 1 ดาว-ด่าห่วยแตก ร้านงัดหลักฐานวงจรปิดโต้กลับ ไล่ไทม์ไลน์ชัด มา 6 คนสั่งอาหารจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม. ชาวเน็ตถกเดือด

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หลังจากมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเขียนรีวิวให้คะแนนเพียง 1 ดาว พร้อมตำหนิรสชาติอาหารและการบริการอย่างรุนแรง แถมยังมีข้อความพาดพิงถึงเพศสภาพของเจ้าของร้าน ระบุว่า

“อาหารไม่สน รสชาติเฉย ๆ การบริการ ห่วยแตกที่สุดไม่มีมารยาท พนักงานและเจ้าของร้านที่เป็นกะเทย พูดจาไม่ให้เกียรติลูกค้า”

ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-6
ภาพจาก : FB Station เส้นสด

งานนี้เรื่องไม่ได้จบลงแค่รีวิว เพราะทางร้านไม่ทน ออกมาโต้กลับด้วยการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดและไล่ไทม์ไลน์ความจริงให้เห็นจะ ๆ โดยระบุว่า ลูกค้ากลุ่มนี้มากันทั้งหมด 6 คน แต่กลับสั่งอาหารเพียงแค่ 1 จานเท่านั้น แล้วนั่งจับกลุ่มคุยงานยาวนานตั้งแต่เวลา 13.48 น.

ต่อมาลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีการย้ายไปนั่งต่ออีกจุดในเวลา 17.35 น. จนกระทั่งเวลา 18.21 น. ทางร้านจึงต้องเดินเข้าไปแจ้งเรื่องโต๊ะเนื่องจากมีลูกค้ารายอื่นจองต่อ รวมระยะเวลาที่กลุ่มนี้นั่งแช่ในร้านนานกว่า 4 ชั่วโมง

เหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนคำถามและกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากถึงมารยาทการใช้บริการร้านอาหาร โดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าการมากัน 6 คนแต่สั่งอาหารจานเดียวแล้วใช้ร้านอาหารเป็นพื้นที่นั่งทำงานหรือห้องประชุมนานหลายชั่วโมง เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อีกทั้งโต๊ะในร้านคือต้นทุนและพื้นที่ขายของ ไม่ใช่ Co-working Space ฟรี ต่อให้มีโต๊ะว่างก็ไม่ควรนั่งยาวโดยไม่คำนึงถึงผลประกอบการของร้าน หากรู้ตัวว่าจะคุยงานยาวควรสอบถามร้านก่อนหรือเลือกใช้สถานที่อื่นจะแฟร์กับทุกฝ่ายมากกว่า

ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-1 ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-2 ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-3ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-4 ดรามา! ลูกค้าให้ 1 ดาวด่าห่วยแตก ร้านงัดวงจรปิดโต้ มา 6 คนสั่งจานเดียว แถมนั่งแช่ 4 ชม.-5

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อ้างอิงจาก : FB Station เส้นสด, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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