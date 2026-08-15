บันเทิง

เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกมือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัว ในห้องน้ำสาธารณะ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ส.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 15 ส.ค. 2569 11:52 น.
เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคามในห้องน้ำสาธารณะ มือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัว

เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคามในห้องน้ำสาธารณะ มือดีตั้งใจแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัว ชาวเน็ตแนะเช็กกล้องวงจรปิด ล่าตัวเข้าคุก

เกิดเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจและความรู้สึกของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต อีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวได้ไปเจอโพสต์ของผู้ใช้ X หรือ ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์เชิญชวนคนเข้ากลุ่มลับ โดยใช้รูปที่จงใจซ่อนกล้องแอบถ่าย ทราย สก๊อต ขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะมาเป็นจุดเรียกคนเข้ากลุ่ม

โดยทาง ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาแชร์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมระบุข้อความประณามการกระทำคุกคามทางเพศของกลุ่มคนดังกล่าว ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจ พร้อมแนะนำให้ทรายเช็กกล้องวงจรปิดในสถานที่แห่งนั้น เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษ

“Wtf มีคนแอบถ่ายคลิปทรายในห้องน้ำและโพสท์ลงบน x… คือทำแบบนี้ทำไม? คุณมีสิทธิอะไรที่จะละเมิดคนอื่น? คุกคามทางเพศและ sexual harassment- คนแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริงๆ

Yeah- so someone filmed me in the bathroom without my knowledge or consent. Sexual harassment and a total violation of peoples privacy. Are you crazy??”

เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคาม มือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะ-1

เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคาม มือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะ-1 เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคาม มือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะ-2

ชาวเน็ตคอมเมนต์ส่งกำลังใจ ชาวเน็ตคอมเมนต์ส่งกำลังใจ-1

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อ้างอิงจาก : IG psiscott

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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