เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกมือดีแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัว ในห้องน้ำสาธารณะ
เดือดสนั่น! ทราย สมุทร ถูกคุกคามในห้องน้ำสาธารณะ มือดีตั้งใจแอบถ่ายขณะทำธุระส่วนตัว ชาวเน็ตแนะเช็กกล้องวงจรปิด ล่าตัวเข้าคุก
เกิดเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจและความรู้สึกของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต อีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวได้ไปเจอโพสต์ของผู้ใช้ X หรือ ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์เชิญชวนคนเข้ากลุ่มลับ โดยใช้รูปที่จงใจซ่อนกล้องแอบถ่าย ทราย สก๊อต ขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำสาธารณะมาเป็นจุดเรียกคนเข้ากลุ่ม
โดยทาง ทราย สก๊อต หรือ ทราย สมุทร ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาแชร์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมระบุข้อความประณามการกระทำคุกคามทางเพศของกลุ่มคนดังกล่าว ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจ พร้อมแนะนำให้ทรายเช็กกล้องวงจรปิดในสถานที่แห่งนั้น เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษ
“Wtf มีคนแอบถ่ายคลิปทรายในห้องน้ำและโพสท์ลงบน x… คือทำแบบนี้ทำไม? คุณมีสิทธิอะไรที่จะละเมิดคนอื่น? คุกคามทางเพศและ sexual harassment- คนแบบนี้เป็นภัยต่อสังคมจริงๆ
Yeah- so someone filmed me in the bathroom without my knowledge or consent. Sexual harassment and a total violation of peoples privacy. Are you crazy??”
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อ้างอิงจาก : IG psiscott
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