ปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” อดีตราชายาเสพติดชื่อดัง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ปล่อยตัว เล่าต๋า แสนลี่ อดีตราชายาเสพติด วัย 86 ปี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ หลังถูกล่อซื้อกวาดล้างครั้งใหญ่เมื่อปี 2559
เรือนจำกลางบางขวางเปิดเผยภาพกิจกรรม “ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยหลักธรรม ก้าวนำสู่สังคม” โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ ฝ่ายควบคุมแดน 14
หนึ่งในผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้คือ นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสื่อไทยเคยรายงานว่าถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ “ขุนส่า” ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ข้อกล่าวหาที่เจ้าตัวปฏิเสธมาตลอด ทั้งนี้ นายเล่าต๋าต้องโทษในคดีสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 รวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
นายเล่าต๋าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร วางแผนล่อซื้อและนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมเครือข่าย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของกลางยาไอซ์ประมาณ 20 กิโลกรัม และมีการตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
การปล่อยตัวนายเล่าต๋าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 เช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม
อ้างอิงจาก : FB เรือนจำกลางบางขวาง
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