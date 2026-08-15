แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด

คลอดแล้ว! น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 ของ แพท ณปภา ด้านคุณพ่อป้ายแดง พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงในห้องคลอด คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี
สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เมื่อนักแสดงสาวอารมณ์ดี แพท ณปภา ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่ 2 “น้องเซญ่า” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมี พี ชานนท์ สามีและคุณพ่อป้ายแดง นั่งเคียงข้างให้กำลังใจถึงข้างเตียงในห้องคลอด ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของทั้งคนในครอบครัว รวมถึงแฟนคลับและชาวเน็ตที่เฝ้าติดตามรอคอยจะได้เห็นหน้า น้องเซญ่า กันมาโดยตลอด
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อ้างอิงจาก : IG pat_napapa
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