ข่าวดาราบันเทิง

แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 15 ส.ค. 2569 10:47 น.
แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด

คลอดแล้ว! น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 ของ แพท ณปภา ด้านคุณพ่อป้ายแดง พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงในห้องคลอด คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี

สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เมื่อนักแสดงสาวอารมณ์ดี แพท ณปภา ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่ 2 “น้องเซญ่า” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมี พี ชานนท์ สามีและคุณพ่อป้ายแดง นั่งเคียงข้างให้กำลังใจถึงข้างเตียงในห้องคลอด ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของทั้งคนในครอบครัว รวมถึงแฟนคลับและชาวเน็ตที่เฝ้าติดตามรอคอยจะได้เห็นหน้า น้องเซญ่า กันมาโดยตลอด

แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด-1

แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด-4

แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด-3

แพท ณปภา คลอด น้องเซญ่า ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว พี ชานนท์ ให้กำลังใจถึงห้องคลอด-2

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี-1

 

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A post shared by Patt Napapa T. (@pat_napapa)

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อ้างอิงจาก : IG pat_napapa

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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