โรสแมรี่ วอนช่วยค่ารักษา หลังลูกชายนอนหมดสติ เจอคอมเมนต์ซ้ำเติม ลูกพ้อไม่อยากอยู่เป็นภาระ
โรสแมรี่ คาฮันดิง วอนช่วยค่ารักษา หลังลูกชายนอนหมดสติ-น้ำลายฟูมปาก เจอชาวเน็ตคอมเมนต์ซ้ำเติม ลูกพ้อไม่อยากอยู่เป็นภาระ
อดีตนักร้องสาวยุค 90 “โรสแมรี่ คาฮันดิง” เผชิญมรสุมชีวิตครั้งใหญ่หลังออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื่องจากลูกชายมีอาการป่วยกะทันหันจนหมดสติ สลบ น้ำลายฟูมปาก และตัวกระตุก คาดว่าเกิดจากอาการแพ้ยาต้านเชื้อเอชไพโลไลอย่างรุนแรง โดยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วน แบบไม่มีใบส่งตัว ทำให้ต้องสำรองจ่ายเองทั้งหมด
จากนั้น โรสแมรี่ ก็ได้โพสต์อัปเดตอาการหลังลูกชายถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยหมอได้มีการตรวจเลือด เอกซเรย์ และเตรียมให้น้ำเกลือเพื่อแอดมิท
ขณะที่เจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเดือดหลังถูกชาวเน็ตบางรายเข้ามาตำหนิเรื่องการถ่ายภาพลูกชายขณะป่วย โดยยืนยันว่าถ่ายเพื่อส่งให้แพทย์ดูตามคำขอ ไม่ใช่การทำคอนเทนต์หรือเซลฟี่ พร้อมระบุว่าในช่วงเวลาวิกฤตที่มีสติถ่ายรูปได้ก็บุญแล้ว
ต่อมาโรสแมรี่โพสต์ตัดพ้อด้วยความเครียดและเสียใจหลังเจอคอมเมนต์ซ้ำเติม ท่ามกลางปัญหาชีวิตที่รุมเร้าทั้งเรื่องสุขภาพของตนเองที่ป่วยหลายโรคและภาวะแพนิกไบโพลาร์ รวมถึงฐานะทางการเงินที่ฝืดเคือง
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 15 สิงหาคม โรสแมรี่อัปเดตเพิ่มเติมด้วยความสะเทือนใจว่า ลูกชายอ่านคอมเมนต์แล้วร้องไห้เสียใจ บอกไม่อยากให้แม่ต้องโดนด่าหรือขอความช่วยเหลืออีก พร้อมเอ่ยปากบอกให้ขายทุกอย่างทั้งนก โทรศัพท์ เสื้อผ้า และคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและไม่อยากอยู่แล้ว
“น้องอ่านทุกเม้นต์ร้องไห้และเสียใจ บอกเราว่าถ้าผมมีเงินผมอยากคืนให้ทุกคน ผมอายผมเสียใจ แอดมิทก็นอนไม่หลับ บอกถ้าไม่มีกินก็ไม่ต้องกินกินมาม่า ถ้ารักษาต้องเสียเงิน ผมขอกลับบ้านกินยาแก้ปวดธรรมดา ผมทนได้ นอนเอาผมจะอดทน คุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อช่วยผมอีกแล้วนะ ไม่ต้องขอความช่วยเหลืออีกแล้ว ผมโอเค มีอะไรขายได้ นกผม โทรศัพท์ผม เสื้อผ้าผม คอมผม คุณแม่ขายได้ขายให้หมด ผมไม่เอาอะไรแล้ว ผมเจ็บข้างในผมเสียใจ ผมเป็นภาระแล้วให้คุณแม่โดนด่า ผมไม่อยู่ดีกว่า”
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อ้างอิงจาก : FB Rosemarie Cahanding
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