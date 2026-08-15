อาการล่าสุด สมิทธิ์ บัณฑิตย์ อดีตนักร้องดูโอ้ หลังพ่อประกาศรับบริจาคเลือด

อัปเดตอาการล่าสุด “สมิทธิ์ บัณฑิตย์” อดีตนักร้องดูโอ้ รักษาตัวอยู่ห้อง ICU หลังพ่อประกาศรับบริจาคเลือดด่วน
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายสุรัตน์ บัณฑิตย์ พ่อของ สมิทธิ์ บัณฑิตย์ อดีตนักร้องดูโอ้ชื่อดัง “สมิทธิ์ & เชน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอเป็นการด่วน เนื่องจากทีมแพทย์ตรวจพบ สมิทธิ์ มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเพิ่มเติม หลังจากมีอาการหอบอย่างหนัก ขณะเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 69 ก่อนถูกส่งรักษาตัวในห้อง ICU
สำหรับอาการล่าสุดทางคุณพ่อของ สมิทธิ์ บัณฑิตย์ ได้โพสต์อัปเดตว่าขณะนี้ยังต้องการเลือดอยู่ตามที่ได้ประกาศลงไปเมื่อวานนี้ (14 ส.ค. 69) แต่หากต้องการเลือดเพียงพอในการใช้รักษา สมิทธิ์ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอบคุณทุกคนที่บริจาคเลือดให้กับสมิทธิ์ในครั้งนี้
อ้างอิงจาก : FB Surat Bundithaya
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