ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 18:00 น.
นักตบสาวไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกชิงแชมป์โลก 2026 พบกับ ไต้หวัน (ไชนีสไทเป) เวลา 04.00 น. เช้าวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MonoMax

การแข่งขันจัดที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 รอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งวันที่ 14 สิงหาคมตามเวลาชิลี ซึ่งช้ากว่าเวลาไทย 11 ชั่วโมง

นี่คือรอบที่ลึกที่สุดเท่าที่ไทยเคยไปถึงในรายการนี้ เพราะการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ไทยจบอันดับ 11 จาก 16 ทีม ส่วนไต้หวันจบอันดับ 4 หลังแพ้อิตาลี 1-3 เซตในนัดชิงเหรียญทองแดง

นักตบสาวไทย U17 ดีใจหลังทำแต้ม ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

เส้นทางของไทย ผ่านเข้ารอบด้วยอันดับ 4 ก่อนล้มโปแลนด์

ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตุรกี เช็กเกีย เจ้าภาพชิลี และอียิปต์ จบรอบแรกอันดับ 4 ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 6 คะแนน

ผลงานทั้ง 5 นัดคือ แพ้ตุรกี 0-3 เซต (13-25, 19-25, 15-25) ชนะชิลี 3-1 เซต (19-25, 25-20, 25-17, 25-15) แพ้เช็กเกีย 1-3 เซต (23-25, 25-17, 23-25, 22-25) แพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (11-25, 21-25, 16-25) และปิดท้ายด้วยการชนะอียิปต์ 3-0 เซต (25-15, 25-20, 25-20)

การจบอันดับ 4 ทำให้ไทยต้องเจอแชมป์กลุ่ม C ในรอบ 16 ทีม นั่นคือโปแลนด์ที่ชนะรวด 5 นัด เก็บ 14 คะแนน และชนะไป 15 จาก 18 เซตในรอบแบ่งกลุ่ม

ผลปรากฏว่าไทยชนะ 3-1 เซต (25-19, 25-21, 10-25, 25-23) ณัฐมน อาจเชื้อ ทำสูงสุดของทีม 25 คะแนน ตามด้วย ชญานุช อินธนู 19 คะแนน และ ชามิกรณ์ จันทร์กะเวส กัปตันทีม 14 คะแนน

เซตที่ 3 ไทยแพ้ขาด 10-25 แต่กลับมาปิดเกมในเซตที่ 4 ด้วยสกอร์สูสี 25-23 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์การเล่นภายใต้แรงกดดันก่อนเจอไต้หวัน

นักตบสาวไทย U17 ฉลองแต้มหน้าตาข่ายในเกมรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์โลก 2026

เส้นทางของไต้หวัน แพ้ 5 เซตสองนัด แต่ปิดเกมเวเนซุเอลาแบบไม่เสียเซต

ไต้หวันอยู่กลุ่ม D ร่วมกับเกาหลีใต้ อิตาลี เปอร์โตริโก โดมินิกัน และแอลจีเรีย จบอันดับ 3 ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 8 คะแนน ซึ่งมากกว่าไทย 2 คะแนน เพราะเก็บคะแนนจากการแพ้ในเกม 5 เซตได้ 2 นัด

สองนัดที่ยืดเยื้อ แพ้เปอร์โตริโก 2-3 เซต และแพ้อิตาลี 2-3 เซต (19-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-12 ในมุมของอิตาลี) นัดหลัง เฉิน ติงอี้ ระเบิดฟอร์มทำคนเดียว 26 คะแนน สูงสุดของแมตช์

อีกสามนัดคือ ชนะโดมินิกัน 3-0 เซต แพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต และชนะแอลจีเรีย 3-0 เซต (25-10, 25-17, 25-9)

รอบ 16 ทีม ไต้หวันบุกชนะเวเนซุเอลา 3-0 เซต (25-21, 25-19, 25-22) จาง หยุนเฉิน ทำ 19 คะแนน ส่วน จ่าน จื่อหยุน ทำ 18 คะแนน และเสิร์ฟเอซคนเดียว 7 ลูก จากทั้งทีม 11 ลูก

เสิร์ฟคือสิ่งที่ไทยต้องระวังมากที่สุด เพราะในเกมที่แพ้เปอร์โตริโก ไต้หวันก็ยังเสิร์ฟเอซได้ 12 ลูก มากกว่าคู่แข่งที่ทำได้ 5 ลูก

ผู้เล่นสำรองทีมชาติไทย U17 ส่งเสียงเชียร์เพื่อนร่วมทีมข้างสนาม

สถิติเจอกัน ไต้หวันชนะนัดล่าสุดเมื่อ 9 เดือนก่อน

ผู้เล่นชุดนี้เพิ่งเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2025 ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งใช้เกณฑ์นักกีฬาเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป เหมือนรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้

นัดปิดกลุ่ม D เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ไต้หวันชนะไทย 3-1 เซต (25-18, 22-25, 25-18, 25-23) ไทยชิงเซตที่ 2 มาได้ และไล่จี้เซตสุดท้ายจนถึง 23 แต้ม

รายการนั้นไต้หวันจบรองแชมป์ แพ้เกาหลีใต้ในเกม 5 เซต ส่วนไทยจบอันดับ 6 และเป็นเหตุผลที่ไทยไม่ได้ตั๋วชิงแชมป์โลกจากโควตาเอเชีย แต่ได้สิทธิ์จากอันดับโลก U17 ในฐานะทีมอันดับสูงสุดลำดับที่สองที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบ

ไต้หวันยังมีผู้เล่นระดับดรีมทีมของทัวร์นาเมนต์นั้นถึง 3 คน ได้แก่ จาง หยุนเฉิน ตำแหน่งหัวเสาฝั่งตรงข้าม (Opposite), เฉิน ติงอี้ ตำแหน่งหัวเสา และ อู๋ ซินหยุน ตัวรับอิสระ ทั้งสามคนยังอยู่ในชุดลุยชิลีครบ

ทีมชาติไทย U17 ปลุกใจกันหลังทำแต้มสำคัญ ก่อนเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายพบไต้หวัน

เอเชียการันตีเข้ารอบรอง 1 ทีม

รอบ 8 ทีมสุดท้ายมีชาติเอเชียเหลืออยู่ 4 ทีม คือ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย เมื่อไทยต้องเจอไต้หวันโดยตรง จึงมีตัวแทนเอเชียอย่างน้อย 1 ทีมที่ได้ไปต่อรอบรองชนะเลิศจากคู่นี้แน่นอน

โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้ายตามเวลาไทย เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 22.00 น. อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา จากนั้นวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 01.00 น. โครเอเชีย พบ จีน เวลา 04.00 น. ไต้หวัน พบ ไทย และเวลา 07.00 น. ตุรกี พบ เกาหลีใต้

ตามกำหนดการของ FIVB รอบรองชนะเลิศแข่งวันที่ 15 สิงหาคม และนัดชิงชนะเลิศพร้อมนัดชิงเหรียญทองแดงแข่งวันที่ 16 สิงหาคม ตามเวลาชิลี ที่สนาม National Stadium Park กรุงซานติอาโก

รายการนี้แข่งแบบ 24 ทีม แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม คัด 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ 16 ทีม ทีมที่แพ้ในรอบน็อกเอาต์จะหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ ดังนั้นแม้แพ้ไต้หวัน ไทยก็ยังมีเกมชิงอันดับ 5 ถึง 8 ต่อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: Volleyball World, WorldOfVolley, FIVB

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 16 ส.ค. 69 เปิด 8 คู่เด็ด จับตา 68-98

3 นาที ที่แล้ว
นักตบสาวไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตสำคัญ! หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค ข่าว

หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง ข่าว

เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ป้าดา ปืนกล&quot; ทวงที่ดินวัดป่าดุลยาราม ขอนแก่น 21 ไร่ เปิดทุกปมในโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า “ป้าดา ปืนกล” ทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่ เปิดทุกปมในโหนกระแสวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ตอบสถานะ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยันยังโสด คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด บันเทิง

เอ ศุภชัย ตอบสถานะ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยันยังโสด คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไพศาล เบรก ป้าดา เป็นเครือญาติไม่ใช่ไวไฟ ข่าว

ทนายไพศาล เบรก ป้าดา ชี้ญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อติดรับ มรดกอัตโนมัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โตโยต้า แจงยังไม่ย้ายฐานผลิตออกนอกประเทศไทย เสนอรัฐบาลรื้อโครงสร้างภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป้าดา อ้างกลางโหนกระแส “พระมีเมีย-สีกาลอบเข้าหา” ก่อนรับไม่ได้เห็นเอง มีคนเล่าให้ฟัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดป่าอดุลยาราม หอบโฉนด 21 ไร่ ลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่น แต่ติดมาตรา 84 ข่าว

วัดป่าอดุลยาราม หอบโฉนด 21 ไร่ ลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่น แต่ติดมาตรา 84

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานนายเฮียง อ้างมีคนเอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร จะขายที่ดิน ข่าว

หลานนายเฮียง อ้างญาติหลวงพ่อ เอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร แบ่งขายที่ดิน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบเอง เปิดข้อกฎหมาย ยิงโจรขึ้นบ้าน มีความผิดไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย บันเทิง

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บินเอง ขับเครื่องส่วนตัว เข้ากองบินที่ 1 ชื่นชมกองทัพอากาศทุ่มเทเสียสละ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดา เล่าวีรกรรม ปล่อยตัวเงินตัวทอง ที่สำนักงานที่ดินพระโขนง ข่าว

ป้าดา เล่าวีรกรรม ปล่อยตัวเงินตัวทอง ที่สำนักงานที่ดินพระโขนง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์ บันเทิง

นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หามส่งตัว หนึ่งในมือปืนยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” เข้าโรงพยาบาล พบเลือดคั่งในสมอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ร้องกองปราบ พ่อโดนรุมยำสาหัสกลางคอนโด คดีไม่คืบ คาดฉุนโดนทวงหนี้ บันเทิง

พระเอกดัง ร้องกองปราบ พ่อโดนรุมยำสาหัสกลางคอนโด คดีไม่คืบ คาดฉุนโดนทวงหนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแทน&quot; อัปเดตภารกิจสานฝัน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; คุยกับเด็กอัฟกานิสถานแล้ว เผยผลการเรียนยังห่างไกล ต้องเริ่มจากพื้นฐาน ข่าว

“หมอแทน” อัปเดตภารกิจสานฝัน “ฮลุน โซโล่” คุยกับเด็กอัฟกานิสถานแล้ว ผลการเรียนยังห่างไกลหมอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาโรงแรม! หนุ่มจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง อ้างโลกจะแตก ข่าว

สาเหตุ ชายป่วยจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง สารภาพสิ้นเสพยาบ้าทุกวัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ออร่า เปิดตารางทักษา พร้อมเลขธูป-หางประทัด ก่อนวันหวยออก 16/8/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้องคดี Forex 3D ข่าว

แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้องคดี Forex 3D

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 18:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 &quot;ทีมชาติไทย&quot; พบ &quot;ไต้หวัน&quot;

ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 ทะลุรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 เข้ารอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
นักวอลเลย์บอลหญิงไทย

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก

เผยแพร่: 12 สิงหาคม 2569
นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยืนล้อมวงฟังโค้ชระหว่างขอเวลานอกในสนาม พร้อมข้อความ ทางไปโอลิมปิก

เปิดเส้นทาง วอลเลย์บอลหญิงไทย สู่โอลิมปิก 2028 มีกี่ทาง ต้องทำอะไรบ้าง

เผยแพร่: 12 สิงหาคม 2569
Back to top button