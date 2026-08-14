ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกชิงแชมป์โลก 2026 พบกับ ไต้หวัน (ไชนีสไทเป) เวลา 04.00 น. เช้าวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MonoMax
การแข่งขันจัดที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 รอบ 8 ทีมสุดท้ายแข่งวันที่ 14 สิงหาคมตามเวลาชิลี ซึ่งช้ากว่าเวลาไทย 11 ชั่วโมง
นี่คือรอบที่ลึกที่สุดเท่าที่ไทยเคยไปถึงในรายการนี้ เพราะการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ไทยจบอันดับ 11 จาก 16 ทีม ส่วนไต้หวันจบอันดับ 4 หลังแพ้อิตาลี 1-3 เซตในนัดชิงเหรียญทองแดง
เส้นทางของไทย ผ่านเข้ารอบด้วยอันดับ 4 ก่อนล้มโปแลนด์
ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตุรกี เช็กเกีย เจ้าภาพชิลี และอียิปต์ จบรอบแรกอันดับ 4 ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 6 คะแนน
ผลงานทั้ง 5 นัดคือ แพ้ตุรกี 0-3 เซต (13-25, 19-25, 15-25) ชนะชิลี 3-1 เซต (19-25, 25-20, 25-17, 25-15) แพ้เช็กเกีย 1-3 เซต (23-25, 25-17, 23-25, 22-25) แพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต (11-25, 21-25, 16-25) และปิดท้ายด้วยการชนะอียิปต์ 3-0 เซต (25-15, 25-20, 25-20)
การจบอันดับ 4 ทำให้ไทยต้องเจอแชมป์กลุ่ม C ในรอบ 16 ทีม นั่นคือโปแลนด์ที่ชนะรวด 5 นัด เก็บ 14 คะแนน และชนะไป 15 จาก 18 เซตในรอบแบ่งกลุ่ม
ผลปรากฏว่าไทยชนะ 3-1 เซต (25-19, 25-21, 10-25, 25-23) ณัฐมน อาจเชื้อ ทำสูงสุดของทีม 25 คะแนน ตามด้วย ชญานุช อินธนู 19 คะแนน และ ชามิกรณ์ จันทร์กะเวส กัปตันทีม 14 คะแนน
เซตที่ 3 ไทยแพ้ขาด 10-25 แต่กลับมาปิดเกมในเซตที่ 4 ด้วยสกอร์สูสี 25-23 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์การเล่นภายใต้แรงกดดันก่อนเจอไต้หวัน
เส้นทางของไต้หวัน แพ้ 5 เซตสองนัด แต่ปิดเกมเวเนซุเอลาแบบไม่เสียเซต
ไต้หวันอยู่กลุ่ม D ร่วมกับเกาหลีใต้ อิตาลี เปอร์โตริโก โดมินิกัน และแอลจีเรีย จบอันดับ 3 ด้วยสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เก็บ 8 คะแนน ซึ่งมากกว่าไทย 2 คะแนน เพราะเก็บคะแนนจากการแพ้ในเกม 5 เซตได้ 2 นัด
สองนัดที่ยืดเยื้อ แพ้เปอร์โตริโก 2-3 เซต และแพ้อิตาลี 2-3 เซต (19-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-12 ในมุมของอิตาลี) นัดหลัง เฉิน ติงอี้ ระเบิดฟอร์มทำคนเดียว 26 คะแนน สูงสุดของแมตช์
อีกสามนัดคือ ชนะโดมินิกัน 3-0 เซต แพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต และชนะแอลจีเรีย 3-0 เซต (25-10, 25-17, 25-9)
รอบ 16 ทีม ไต้หวันบุกชนะเวเนซุเอลา 3-0 เซต (25-21, 25-19, 25-22) จาง หยุนเฉิน ทำ 19 คะแนน ส่วน จ่าน จื่อหยุน ทำ 18 คะแนน และเสิร์ฟเอซคนเดียว 7 ลูก จากทั้งทีม 11 ลูก
เสิร์ฟคือสิ่งที่ไทยต้องระวังมากที่สุด เพราะในเกมที่แพ้เปอร์โตริโก ไต้หวันก็ยังเสิร์ฟเอซได้ 12 ลูก มากกว่าคู่แข่งที่ทำได้ 5 ลูก
สถิติเจอกัน ไต้หวันชนะนัดล่าสุดเมื่อ 9 เดือนก่อน
ผู้เล่นชุดนี้เพิ่งเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2025 ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งใช้เกณฑ์นักกีฬาเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป เหมือนรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้
นัดปิดกลุ่ม D เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ไต้หวันชนะไทย 3-1 เซต (25-18, 22-25, 25-18, 25-23) ไทยชิงเซตที่ 2 มาได้ และไล่จี้เซตสุดท้ายจนถึง 23 แต้ม
รายการนั้นไต้หวันจบรองแชมป์ แพ้เกาหลีใต้ในเกม 5 เซต ส่วนไทยจบอันดับ 6 และเป็นเหตุผลที่ไทยไม่ได้ตั๋วชิงแชมป์โลกจากโควตาเอเชีย แต่ได้สิทธิ์จากอันดับโลก U17 ในฐานะทีมอันดับสูงสุดลำดับที่สองที่ยังไม่ผ่านเข้ารอบ
ไต้หวันยังมีผู้เล่นระดับดรีมทีมของทัวร์นาเมนต์นั้นถึง 3 คน ได้แก่ จาง หยุนเฉิน ตำแหน่งหัวเสาฝั่งตรงข้าม (Opposite), เฉิน ติงอี้ ตำแหน่งหัวเสา และ อู๋ ซินหยุน ตัวรับอิสระ ทั้งสามคนยังอยู่ในชุดลุยชิลีครบ
เอเชียการันตีเข้ารอบรอง 1 ทีม
รอบ 8 ทีมสุดท้ายมีชาติเอเชียเหลืออยู่ 4 ทีม คือ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย เมื่อไทยต้องเจอไต้หวันโดยตรง จึงมีตัวแทนเอเชียอย่างน้อย 1 ทีมที่ได้ไปต่อรอบรองชนะเลิศจากคู่นี้แน่นอน
โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้ายตามเวลาไทย เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 22.00 น. อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา จากนั้นวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 01.00 น. โครเอเชีย พบ จีน เวลา 04.00 น. ไต้หวัน พบ ไทย และเวลา 07.00 น. ตุรกี พบ เกาหลีใต้
ตามกำหนดการของ FIVB รอบรองชนะเลิศแข่งวันที่ 15 สิงหาคม และนัดชิงชนะเลิศพร้อมนัดชิงเหรียญทองแดงแข่งวันที่ 16 สิงหาคม ตามเวลาชิลี ที่สนาม National Stadium Park กรุงซานติอาโก
รายการนี้แข่งแบบ 24 ทีม แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม คัด 4 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ 16 ทีม ทีมที่แพ้ในรอบน็อกเอาต์จะหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ ดังนั้นแม้แพ้ไต้หวัน ไทยก็ยังมีเกมชิงอันดับ 5 ถึง 8 ต่อ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”
- เปิดไพ่ลับ ไต้หวัน ทีมหญิงไทย ต้องผ่านรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026
- ประวัติ “ชญานุช อินธนู” หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล
ที่มา: Volleyball World, WorldOfVolley, FIVB
ติดตาม The Thaiger บน Google News: