เหี้ยมเกินวัย! หนุ่ม 17 ปี ฆ่าแม่-น้องดับคาบ้าน ตร.แฉใช้ ChatGPT ซ้อมแต่งพลอตฆ่ายกครัว
วัยรุ่น 17 ปี ถูกตั้งข้อหาฆ่าแม่-น้องชายในบ้านพักที่แมสซาชูเซตส์ อัยการเผยพบพูดคุยกับ ChatGPT แต่งเรื่องสยองเกี่ยวกับการฆ่าคนในครอบครัวก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา จับวัยรุ่นชายวัย 17 ปี และตั้งข้อหาฆาตกรรม 2 กระทง หลังพบแม่วัย 45 ปีและน้องชายวัย 14 ปีเสียชีวิตภายในบ้านของครอบครัวในเมืองแอกตัน ขณะที่อัยการเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาเคยใช้อินเทอร์เน็ตและ ChatGPT ค้นหาแนวคิดและสร้างเรื่องแต่งเกี่ยวกับการฆ่าคนในครอบครัว
คดีเริ่มขึ้นช่วงเย็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 หลังติวเตอร์เดินทางมาที่บ้านตามนัด แต่ติดต่อคนในบ้านไม่ได้ พ่อของครอบครัวจึงแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบ สุดา เวนกาเตสัน (Sudha Venkatesan) วัย 45 ปี เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ส่วนน้องชายวัย 14 ปีถูกพบที่ชั้นหนึ่งของบ้าน
อัยการระบุว่า ภายในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ และผู้เสียชีวิตทั้งสองมีบาดแผลจากแรงกระแทก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการในเวลาที่สื่อรายงานข่าว
หลังพบศพ ตำรวจไม่พบวัยรุ่นวัย 17 ปีและรถ Honda Accord ปี 2014 ของแม่อยู่ที่บ้าน จนช่วงเวลาประมาณ 03.40 น. ของวันพุธ เจ้าหน้าที่พบรถห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 21 กิโลเมตรในเมืองเวย์แลนด์ และพบผู้ต้องหาอยู่ภายในรถ ก่อนควบคุมตัวไว้
ตำรวจยังพบสิ่งของหลายรายการภายในรถ ซึ่งอัยการระบุว่าเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะ
อีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคือพฤติกรรมออนไลน์ก่อนเกิดเหตุ Marian Ryan อัยการเขต Middlesex County ระบุว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่น่ากังวล รวมถึงใช้อินเทอร์เน็ตและ ChatGPT ค้นหาแนวคิดเชิงสมมติหรือสร้างเรื่องแต่งเกี่ยวกับการฆ่าคนในครอบครัว
Ryan อธิบายว่า ผู้ต้องหาใช้ ChatGPT สร้างเรื่องในลักษณะนิยายกอธิก มีการสร้างตัวละคร ตั้งคำถามสมมติว่า หากเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับตัวละครจะเป็นอย่างไร และเนื้อหาบางส่วนดูเชื่อมโยงกับภัยคุกคามต่อครอบครัว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เผยแพร่บทสนทนากับ ChatGPT ฉบับเต็ม และหลักฐานที่เปิดเผยในเวลานี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ChatGPT เป็นสาเหตุให้เกิดคดี ข้อมูลส่วนนี้เป็นหนึ่งในพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุที่อัยการนำมาเปิดเผยระหว่างการสอบสวน
วัยรุ่นวัย 17 ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม 2 กระทง รวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัว ทำร้ายร่างกาย ใช้รถโดยไม่ได้รับอนุญาต และขโมยรถ โดยวันที่ 13 สิงหาคม ศาลรับคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในนามของผู้ต้องหา ก่อนสั่งควบคุมตัวโดยไม่ให้ประกัน และให้เข้ารับการประเมินสุขภาพจิต
ศาลกำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาว่ามีมูลเหตุเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อหรือไม่ในวันที่ 11 กันยายน 2569 คดีจึงยังไม่มีคำพิพากษาว่าผู้ต้องหากระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
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