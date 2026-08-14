แม่อำมหิต ใช้ไดร์เป่าลูก 13 สัปดาห์ดับทรมาน หลังอุ้มเที่ยวปาร์ตี้ อ้างเด็กไหลตาย
ศาลสั่งคุก 6 ปี แม่ใจเหี้ยมใช้ไดร์เป่าลูกสาววัย 13 สัปดาห์เสียชีวิตสลด หลังอุ้มออกไปปาร์ตี้กลางอากาศหนาว โกหกครอบครัว 3 ปี อ้างเด็กไหลตาย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ศาลสูงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ มีคำพิพากษาจำคุก คอร์ทนีย์ การ์ทชอร์ (Courtney Gartshore) หญิงวัย 28 ปี เป็นเวลา 6 ปี ในความผิดฐานกระทำจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต จากเหตุการณ์ใช้ไดร์เป่าผมเป่าลมร้อนใส่ ดาเลีย-โรส ลูกสาววัยเพียง 13 สัปดาห์จนเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในบ้านพักที่เมืองปีเตอร์เฮด เมื่อเดือนกันยายน 2566
สภาพศพของทารกน้อยมีบาดแผลฉกรรจ์รุนแรงมากจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ไปถึงที่เกิดเหตุในตอนแรกคิดว่าร่างกายของเด็กเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว เพื่อนของคอร์ทนีย์เชื่อว่าสาเหตุที่เธอใช้ไดร์เป่าผมเป่าลูกสาว เป็นเพราะพยายามจะทำให้ร่างกายของเด็กอุ่นขึ้น หลังจากอุ้มลูกออกไปตะลอนดื่มเหล้าและปาร์ตี้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจนถึงเวลา 04.00 น.
ข้อมูลจากศาลระบุพฤติการณ์ว่า คอร์ทนีย์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเพื่อนและมีปากเสียงกัน ก่อนจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเธอกลับถึงบ้านพร้อมลูกสาวในเวลาตี 4 เพื่อนบ้านอ้างว่าเธอใช้ยาเสพติดและพยายามจะหาซื้อเพิ่ม แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการครอบครองยาเสพติดถูกปัดตกไปในภายหลัง
ต่อมาเวลา 09.40 น. คอร์ทนีย์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อ้างว่าเพิ่งตื่นนอนและพบว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้ไดร์เป่าผมแม้แต่น้อย
คุณแม่วัย 28 ปีพยายามโกหกและปกปิดความผิดมานานเกือบ 3 ปี โดยหลอกญาติพี่น้องว่าลูกสาวเสียชีวิตจากกลุ่มอาการไหลตายในทารก แต่สุดท้ายคณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาหลักฐานเพียง 1 ชั่วโมงก็มีคำวินิจฉัยว่าเธอมีความผิดจริง
ระหว่างการพิจารณาคดี คอร์ทนีย์ร้องไห้ออกมาหลายครั้งจนศาลต้องสั่งพักการพิจารณา ทนายความฝ่ายจำเลยพยายามร้องขอความเมตตาจากศาลไม่ให้สั่งจำคุกโดยอ้างปัญหาสุขภาพจิต
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ระหว่างที่คอร์ทนีย์ได้รับการประกันตัว เธอได้เดินทางไปเที่ยวปาร์ตี้ที่ประเทศตุรกีกับแม่ของเธอ และขึ้นร้องเพลงคาราโอเกะเพลง Shallow ของ Lady Gaga โดยประกาศใส่ไมค์ว่าขอมอบเพลงนี้เพื่อรำลึกถึงลูกสาวที่จากไป
หลังจากศาลมีคำพิพากษา ลีแอนน์ แม่แท้ ๆ ของคอร์ทนีย์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกสาว ระบุว่าโทษจำคุกที่ได้รับนั้นยังน้อยเกินไป ยืนยันว่าจะไม่ขอพูดคุยด้วยอีกตลอดชีวิต พร้อมยอมรับว่าตัวเองเคยหลงปกป้องคนที่โกหกเก่งและตีบทแตกมาตลอด
ข้อมูลจาก : thesun
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