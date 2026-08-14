ข่าวต่างประเทศ

แม่อำมหิต ใช้ไดร์เป่าลูก 13 สัปดาห์ดับทรมาน หลังอุ้มเที่ยวปาร์ตี้ อ้างเด็กไหลตาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 21:00 น.
แม่วัย 28 ใช้ไดร์เป่าลูก 13 สัปดาห์เสียชีวิต

ศาลสั่งคุก 6 ปี แม่ใจเหี้ยมใช้ไดร์เป่าลูกสาววัย 13 สัปดาห์เสียชีวิตสลด หลังอุ้มออกไปปาร์ตี้กลางอากาศหนาว โกหกครอบครัว 3 ปี อ้างเด็กไหลตาย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ศาลสูงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ มีคำพิพากษาจำคุก คอร์ทนีย์ การ์ทชอร์ (Courtney Gartshore) หญิงวัย 28 ปี เป็นเวลา 6 ปี ในความผิดฐานกระทำจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต จากเหตุการณ์ใช้ไดร์เป่าผมเป่าลมร้อนใส่ ดาเลีย-โรส ลูกสาววัยเพียง 13 สัปดาห์จนเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในบ้านพักที่เมืองปีเตอร์เฮด เมื่อเดือนกันยายน 2566

สภาพศพของทารกน้อยมีบาดแผลฉกรรจ์รุนแรงมากจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ไปถึงที่เกิดเหตุในตอนแรกคิดว่าร่างกายของเด็กเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว เพื่อนของคอร์ทนีย์เชื่อว่าสาเหตุที่เธอใช้ไดร์เป่าผมเป่าลูกสาว เป็นเพราะพยายามจะทำให้ร่างกายของเด็กอุ่นขึ้น หลังจากอุ้มลูกออกไปตะลอนดื่มเหล้าและปาร์ตี้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจนถึงเวลา 04.00 น.

ข้อมูลจากศาลระบุพฤติการณ์ว่า คอร์ทนีย์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเพื่อนและมีปากเสียงกัน ก่อนจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเธอกลับถึงบ้านพร้อมลูกสาวในเวลาตี 4 เพื่อนบ้านอ้างว่าเธอใช้ยาเสพติดและพยายามจะหาซื้อเพิ่ม แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการครอบครองยาเสพติดถูกปัดตกไปในภายหลัง

ต่อมาเวลา 09.40 น. คอร์ทนีย์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อ้างว่าเพิ่งตื่นนอนและพบว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว โดยไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้ไดร์เป่าผมแม้แต่น้อย

คุณแม่วัย 28 ปีพยายามโกหกและปกปิดความผิดมานานเกือบ 3 ปี โดยหลอกญาติพี่น้องว่าลูกสาวเสียชีวิตจากกลุ่มอาการไหลตายในทารก แต่สุดท้ายคณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาหลักฐานเพียง 1 ชั่วโมงก็มีคำวินิจฉัยว่าเธอมีความผิดจริง

ระหว่างการพิจารณาคดี คอร์ทนีย์ร้องไห้ออกมาหลายครั้งจนศาลต้องสั่งพักการพิจารณา ทนายความฝ่ายจำเลยพยายามร้องขอความเมตตาจากศาลไม่ให้สั่งจำคุกโดยอ้างปัญหาสุขภาพจิต

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ระหว่างที่คอร์ทนีย์ได้รับการประกันตัว เธอได้เดินทางไปเที่ยวปาร์ตี้ที่ประเทศตุรกีกับแม่ของเธอ และขึ้นร้องเพลงคาราโอเกะเพลง Shallow ของ Lady Gaga โดยประกาศใส่ไมค์ว่าขอมอบเพลงนี้เพื่อรำลึกถึงลูกสาวที่จากไป

หลังจากศาลมีคำพิพากษา ลีแอนน์ แม่แท้ ๆ ของคอร์ทนีย์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกสาว ระบุว่าโทษจำคุกที่ได้รับนั้นยังน้อยเกินไป ยืนยันว่าจะไม่ขอพูดคุยด้วยอีกตลอดชีวิต พร้อมยอมรับว่าตัวเองเคยหลงปกป้องคนที่โกหกเก่งและตีบทแตกมาตลอด

ข้อมูลจาก : thesun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิป ฮิปโปยักษ์คลั่ง พุ่งชาร์จไล่ขย้ำเรือนักท่องเที่ยวกลางน้ำ

5 นาที ที่แล้ว
อาลัย &quot;พริชาร์ด โคลอน&quot; อดีตกำปั้นโลก หลังนอนเป็นผัก 11 ปี วัยเพียง 33 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “พริชาร์ด โคลอน” อดีตกำปั้นโลก หลังนอนเป็นผัก 11 ปี วัยเพียง 33 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วัย 28 ใช้ไดร์เป่าลูก 13 สัปดาห์เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แม่อำมหิต ใช้ไดร์เป่าลูก 13 สัปดาห์ดับทรมาน หลังอุ้มเที่ยวปาร์ตี้ อ้างเด็กไหลตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหี้ยมเกินวัย! วัยรุ่น 17 ฆ่าแม่-น้องดับคาบ้าน ตร.แฉใช้ ChatGPT ซ้อมแต่งพลอตฆ่ายกครัว ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเกินวัย! หนุ่ม 17 ปี ฆ่าแม่-น้องดับคาบ้าน ตร.แฉใช้ ChatGPT ซ้อมแต่งพลอตฆ่ายกครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้เรือนำเที่ยวตุรกี ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้เรือนำเที่ยว ควันดำพุ่งทั่วฟ้า 115 ชีวิตกระโดดทะเลหนีตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 14 ส.ค. 69 หวยลาว

ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันศุกร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 16 ส.ค. 69 เปิด 8 คู่เด็ด จับตา 68-98

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักตบสาวไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69 เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตสำคัญ! หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค ข่าว

หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง ข่าว

เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ป้าดา ปืนกล&quot; ทวงที่ดินวัดป่าดุลยาราม ขอนแก่น 21 ไร่ เปิดทุกปมในโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า “ป้าดา ปืนกล” ทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่ เปิดทุกปมในโหนกระแสวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ตอบสถานะ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยันยังโสด คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด บันเทิง

เอ ศุภชัย ตอบสถานะ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยันยังโสด คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไพศาล เบรก ป้าดา เป็นเครือญาติไม่ใช่ไวไฟ ข่าว

ทนายไพศาล เบรก ป้าดา ชี้ญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อติดรับ มรดกอัตโนมัติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โตโยต้า แจงยังไม่ย้ายฐานผลิตออกนอกประเทศไทย เสนอรัฐบาลรื้อโครงสร้างภาษี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป้าดา อ้างกลางโหนกระแส “พระมีเมีย-สีกาลอบเข้าหา” ก่อนรับไม่ได้เห็นเอง มีคนเล่าให้ฟัง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดป่าอดุลยาราม หอบโฉนด 21 ไร่ ลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่น แต่ติดมาตรา 84 ข่าว

วัดป่าอดุลยาราม หอบโฉนด 21 ไร่ ลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่น แต่ติดมาตรา 84

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลานนายเฮียง อ้างมีคนเอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร จะขายที่ดิน ข่าว

หลานนายเฮียง อ้างญาติหลวงพ่อ เอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร แบ่งขายที่ดิน?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบเอง เปิดข้อกฎหมาย ยิงโจรขึ้นบ้าน มีความผิดไหม?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย บันเทิง

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บินเอง ขับเครื่องส่วนตัว เข้ากองบินที่ 1 ชื่นชมกองทัพอากาศทุ่มเทเสียสละ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดา เล่าวีรกรรม ปล่อยตัวเงินตัวทอง ที่สำนักงานที่ดินพระโขนง ข่าว

ป้าดา เล่าวีรกรรม ปล่อยตัวเงินตัวทอง ที่สำนักงานที่ดินพระโขนง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์ บันเทิง

นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 21:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 14 ส.ค. 69

ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันศุกร์

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 16 ส.ค. 69 เปิด 8 คู่เด็ด จับตา 68-98

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
นักตบสาวไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69

เลขเด็ด AI 16/8/69 คำนวณ 15 งวดย้อนหลัง เลข 6 มาแรง จับตา 67-69

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
Back to top button