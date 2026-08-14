หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหม ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค
ชีวิตสำคัญ! หมอหัวใจ เตือนนักกีฬา HYROX อย่าฝืน-หักโหมเกินขีดจำกัด ระวังหัวใจทำงานหนักจนน็อค หลังมีนักกีฬาหัวใจวาย
ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นนักกีฬาลงแข่งขัน HYROX กันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารา อินฟลูเอนเซอร์ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและหลงรักในการออกกำลังกาย แต่ล่าสุดมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจกันยกใหญ่ เมื่อเพจ พลอยขอเล่า – Ploy Talk ออกมาเปิดเผยภาพหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน Hyrox กำลังถูกเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยทางเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้บอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ ระบุว่า “มีผู้ชายคนหนึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ตรงทางเดิน มีสต๊าฟ 4-5 คนถือเหล็กกั้น ตะโกน excuse me! excuse me! หน้าดุมาก สักพักหน่วยแพทย์มาพร้อมที่ปั๊มหัวใจ ปั๊มอยู่เกือบ 10 นาที จนกระทั่งรถพยาบาลมาและรับตัวไป”
ต่อมา นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ หมอแอร์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจกีฬา (Sports Cardiology) ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนเหล่านักกีฬา HYROX ให้ควรสังเกตอาการตัวเองระหว่างแข่ง และไม่ควรฝืนตัวเองจนเกินไป อาจทำให้หัวใจทำงานหนัก จนเกิดหัวใจวาย หมดสติได้
“ถึงคนแข่ง HYROX ทุกคน มีข่าวนักกีฬาหัวใจวาย การเกิดหัวใจวายขณะแข่งกีฬา สถิติอยู่ที่ 1 ต่อแสน สำหรับประชากรทั้งหมด แต่สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว สถิติอาจจะอยู่ที่ 1 ต่อ 5,000 ได้เลย
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่า Hyrox มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่ง หรือ Endurance อื่น ๆ แต่ HYROX เป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่ง และ power endurance จึงทำให้อัตราการเต้นหัวใจและความดันขึ้นสูงมากเป็นช่วง หนักกว่า วิ่งธรรมดา เวทธรรมดา โดยเฉพาะในฐานที่ใช้แรงต้านมาก เช่น Sled Push, Sled Pull และ Burpee Broad Jumps
คำแนะนำสำคัญคือ แข่งให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมา อย่าฝืนทำเวลาหรือกดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้น โดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ มีประวัติโรคหัวใจ/หลอดเลือด เพราะพวกนี้ทำให้คราบไขมันหลุดและเกิดหัวใจวายฉับพลันได้ ระหว่างแข่งขัน ไม่ควรต้องกดเต็มทุกฐาน ให้มีจังหวะผ่อนและคุมลมหายใจ โดยเฉพาะฐานหนัก ๆ เพื่อให้หัวใจลดภาระลงก่อนกลับไปวิ่งต่อ
สำหรับคนที่มีความเสี่ยง ควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ราว RPE 7/10: เหนื่อยแต่ยังควบคุมได้ และยังพูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ ช่วงที่หนักระดับ 8–9/10 เหนื่อยจนแทบจะพูดไม่ได้ อาจเกิดขึ้นได้ในการแข่งขัน แต่ไม่ควรแช่นาน
หากมีอาการเหล่านี้ ให้หยุดทันทีและแจ้งทีมแพทย์ในงาน: แน่นหรือเจ็บหน้าอก, หอบผิดปกติเมื่อเทียบกับความหนัก, เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม, ใจสั่นผิดปกติ, เหงื่อแตกเย็นจะเป็นลม
ขอให้ทุกคน สนุกกับการแข่งขันครับ กลุ่มเสี่ยงแข่งให้สนุก ซ้อมยังไงแข่งแบบนั้น ไม่กังวลจนเกินไป แต่ไม่ฝืนเกินตัว ครับ ตรวจคัดกรองก่อนแข่งสำคัญมากที่สุด เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเอง และวางแผนการเล่นกีฬารวมถึงการแข่งขันให้เหมาะสมกับร่างกายครับ”
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อ้างอิงจาก : FB Akanis Srisukwattana, พลอยขอเล่า – Ploy Talk
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