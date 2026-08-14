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เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 15:58 น.
เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง

เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยื่นโฉนดตัวจริง คัดค้านทายาทออกใบแทน ปมพิพาทที่ดิน นายเฮียง วอนญาติโยมไร้กังวล ตร.ผลัดเวรดูแล 24 ชม.

ความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม เขตเทศบาลนครขอนแก่น ล่าสุด 14 สิงหาคม 2569 นายกฤศกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และคณะทนายความ ได้นำพระครูอดุลยสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางเข้าพบนายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

เจ้าอาวาสได้นำโฉนดที่ดินตัวจริงมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคัดค้านคำขอออกใบแทนโฉนดที่ทางฝ่ายทายาทคนที่ 4 “นางบัวไข” ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก ได้ยื่นเอาไว้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยอ้างว่าโฉนดสูญหาย ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินยืนยันว่าเจ้าอาวาสสามารถให้ถ้อยคำและลงชื่อคัดค้านได้ทันทีเพราะโฉนดไม่ได้สูญหายจริง

คณะทำงานได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินจากเดิม “นายเฮียง พิมพ์ศรี” ให้เปลี่ยนเป็นชื่อ “วัดป่าอดุลยาราม” โดยสำนักงานที่ดินจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายที่ผ่านมาวัดเป็นฝ่ายชนะในทุกศาลแล้ว

ด้านพระครูอดุลยสารนิเทศ ฝากข้อความถึงญาติโยมที่เคยเป็นห่วงหลังเกิดเหตุการณ์มีกลุ่มคนมาปิดทางเข้าออกวัดว่า “ตอนนี้สบายใจขึ้นมากและไม่มีอะไรน่าห่วง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองขอนแก่น คอยสับเปลี่ยนกำลังมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ตลอด 24 ชั่วโมง”

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อ้างอิงจาก : ch3plus

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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