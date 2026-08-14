ระทึก! ไฟไหม้เรือนำเที่ยว ควันดำพุ่งทั่วฟ้า 115 ชีวิตกระโดดทะเลหนีตาย
ไฟไหม้เรือนำเที่ยวกลางทะเลตุรกี ต้นเพลิงจากห้องครัวลุกลามรวดเร็ว ผู้โดยสารและลูกเรือ 115 ชีวิตกระโดดน้ำหนีตาย เร่งลากซากเรือเข้าฝั่ง พร้อมสอบสวนหาสาเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุไฟไหม้เรือนำเที่ยวในประเทศตุรกีอย่างรุนแรง เปลวไฟพวยพุ่งและมีกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นเต็มน่านฟ้า ผู้โดยสารและลูกเรือรวม 115 คน ซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยต้องสวมเสื้อชูชีพและกระโดดลงทะเลเพื่อหนีตาย
รายงานเบื้องต้นพบว่ามีผู้สูดดมควันไฟจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 คน เจ้าหน้าที่นำเด็กอีกหลายคนไปตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัย เรือเสียหายอย่างหนักและใช้งานไม่ได้แล้ว หน่วยยามฝั่งลากจูงซากเรือกลับเข้าฝั่ง
ต้นเพลิงปะทุจากบริเวณห้องครัวเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบังคับให้อพยพคนบนเรือทั้งหมด หน่วยยามฝั่ง ตำรวจน้ำ และเรือที่อยู่ใกล้เคียงต่างเร่งเข้ามาช่วยเหลือ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลสัญชาติของผู้โดยสาร
สำหรับกิจกรรมล่องเรือตามแนวชายฝั่งทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ทางการตุรกีกำลังสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ เกิดเหตุเรือนำเที่ยวระเบิดในสาธารณรัฐโดมินิกัน เรือบรรทุกผู้โดยสารประมาณ 35 คน นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่าเรือมีคนแน่นเกินไปและมีกลิ่นน้ำมันเหม็นคลุ้งจนรู้สึกไม่ปลอดภัย
แรงระเบิดทำให้ แอ็บบี เลนตัน เด็กหญิงชาวอังกฤษวัย 16 ปี เสียชีวิต เธอเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและมีแผลไฟไหม้รุนแรง เจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้าห้องไอซียูเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ก่อนเสียชีวิตในอีก 3 วันต่อมา พี่น้องของเธออีก 2 คนบาดเจ็บและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อุบัติเหตุครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บรวม 24 คน มี 11 คนต้องเข้ารักษาแผลไฟไหม้ในโรงพยาบาล
ย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้ว มีเหตุไฟไหม้เรือยอชต์หรูมูลค่า 1.7 ล้านปอนด์ ใกล้กับเกาะซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี ผู้โดยสาร 3 คนรวมถึงเด็กต้องกระโดดลงทะเลหนีไฟที่ลุกท่วมเรือ เรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือ ก่อนส่งตัวให้หน่วยยามฝั่งอิตาลีพากลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย
ข้อมูลจาก : thesun
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