เอ ศุภชัย ตอบสถานะ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยันยังโสด คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด

เอ ศุภชัย เคลียร์สถานะความสัมพันธ์ หนุ่มหล่อในเครื่องแบบ ยืนยันเป็น ‘สาวโสด’ เผย คำว่าแฟนต้องให้ผู้ชายพูด
สร้างความฮือฮาให้กับโลกออนไลน์และคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เมื่อปรากฎภาพของหนุ่มหล่อในเครื่องแบบที่เดินทางเคียงข้าง เอ ศุภชัย ในงานฉลองวิวาห์ ณเดชน์-ญาญ่า จนหลายคนสงสัยว่า “นี่คือการเปิดตัวหวานใจของพี่เอหรือเปล่า”
ล่าสุดผู้สื่อข่าวบันเทิงได้เจอกับ เอ ศุภชัย ในงานเปิดตัว A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จึงได้มีการสัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจและหนุ่มหล่อในเครื่องแบบข้างกายของพี่เอเป็นใครกันแน่ โดย เอ ศุภชัย เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
“ยังไม่มีผู้ชาย ภาพที่ออกมาอันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันหมดเลย ไม่ได้ตอบแบบดารานะ จริง ๆ คือเพื่อนกันหมดเลย หลายคนเสียใจมาก ทักกันมาบอกว่าอกหักๆๆๆ ต้องแก้ข่าวเลยว่าไม่ใช่ เป็นน้อง ๆ ที่รู้จักกัน พอดีพี่เอไปทำสวนที่นครนายก ได้มีโอกาสรู้จักคนแถวนั้นเยอะ ก็เลยชวนกันมาทำงาน ชวนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกัน จริง ๆ เป็นเพื่อนคู่คิดจริง ๆ
เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านดีกว่า ปรึกษากัน เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ระบุตำแหน่งระบุสถานะ ไม่ได้ระบุอาชีพ พอดีว่าเอไปทำสวนมะยงชิดที่นครนายก แล้วตรงนั้นคนในเครื่องแบบอาจจะเยอะ ก็เจอกันในชีวิต เหมือนเราเป็นสาวชาวสวน เขาเป็นหนุ่มในเครื่องแบบที่อยู่ในละแวกภูเขาลูกนั้นที่เราไปทำ ไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนคู่คิดที่คุยอะไรกันได้ทุกอย่าง ไม่ระบุสถานะว่าเป็นอะไรกัน เอว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะได้ไม่มีวันจบสิ้น สุขบ้างทุกข์บ้าง เราปรึกษาเรื่องโน้นเขา เขาก็ปรึกษาเรื่องนี้เรา
สถานะเราคือใช้คำว่าโสดก็ได้ค่ะ เพราะเพื่อนคู่คิดมีได้เสมอ เรายังไม่ได้แต่งงาน แล้วเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรส คำว่าแฟนอยากให้ผู้ชายเป็นคนพูด เราไม่อยากพูดเอง
บั้นปลายชีวิตเรื่องมีคู่มันคงยากแล้ว เดินทางมาถึงค่อนชีวิตแล้ว เพื่อนที่น้องๆ พูดถึงก็อายุ 25-26-27 ตอนที่เขาอายุ 30 พี่ตอนนั้นก็คงเกือบจะ 50 แล้ว ไม่มีสเปกเลย จริง ๆ ใครก็ได้ที่ใจตรงกัน แล้วก็รู้สึกไม่ท็อกซิก จริง ๆ ก็ใครก็ได้เข้ามาเลย คือตอนข่าวออก มีคนทักมาเยอะว่าอกหักประมาณ 100 คน เราก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้น นั่นไม่ใช่แฟน นั่นคือเพื่อน ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่าเสียใจโอนให้คนละ 5,000 โอนไปเลย โอนเมื่อวานประมาณเกือบแสน ทุกคนอกหัก ลูกสาวกะเทยก็อกหัก งงมาก นี่คือความจริง คนนั้นเป็นได้แค่เพื่อนสนิท เพื่อนคู่คิด ก็กลัวคนอื่นน้อยใจเหมือนกัน เลยบอกทุกคนเลยว่าส่งเลขบัญชีมาได้นะคะ”
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อ้างอิงจาก :
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