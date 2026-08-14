ทนายไพศาล เบรก ป้าดา ชี้ญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อติดรับ มรดกอัตโนมัติ
ทนายไพศาลเบรก ‘ป้าดา’ ปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ชี้ญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อกันทั้งบ้านหรือเป็นเจ้าของมรดกอัตโนมัติ
ประเด็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น ยังคงเป็นที่สนใจของสังคม ที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นของนายเฮียง พิมพ์ศรี ผู้ซึ่งตั้งใจถวายโฉนดให้สร้างวัด ก่อนเสียชีวิตลงเมื่อปี 2534 ปัจจุบันเกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อกลุ่มทายาทมองว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายเฮียง จึงควรตกเป็นมรดกแก่ทายาท ประกอบกับสัญญาระบุเงื่อนไขว่าจะมอบที่ดินให้ก็ต่อเมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
หลังมีการพูดคุยประเด็นดังกล่าวในรายการโหนกระแส ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ ออกมาแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายถึงปมขัดแย้งนี้ หลังมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโหนกระแส อธิบายว่า กรณีที่เจ้าของทรัพย์ยกที่ดินให้ แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนตั้งเป็นวัด แต่หากมีพระสงฆ์เข้าไปครอบครอง หรือมีลักษณะที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นวัด ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษารองรับว่ากรณีเช่นนี้ถือเป็น “ธรณีสงฆ์” และถือว่าการให้มีความสมบูรณ์แล้ว
ทนายไพศาลเน้นย้ำว่า การพิจารณาเรื่องนี้จะดูแค่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ควบคู่ไปด้วย ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องในชั้นศาล และคู่ความต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา
นอกจากนี้ ทนายไพศาลยังได้โพสต์ข้อความถึง “ป้าดา” หนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในข้อพิพาทครั้งนี้ว่า “ป้าดา หลานฝั่งเมีย ไม่ได้แปลว่าเป็นทายาทฝั่งผัว เครือญาติไม่ใช่ Wi-Fi จะได้ต่อกันติดทั้งบ้านหรือเป็นเจ้าของมรดกได้อัตโนมัติ”
ในรายการโหนกระแส วันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางบัวไข ทายาทคนที่ 4 ของนายเฮียง ชี้แจงสถานะของป้าดาว่า นายเฮียงมีลูกแท้ ๆ ทั้งหมด 8 คน แต่ตัดสินใจรับป้าดาเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมคนที่ 9 เนื่องจากเป็นคนคอยดูแลและจัดการธุระทุกอย่างให้ครอบครัวมาโดยตลอด
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