ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่
ถ่ายทอดสด การประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2569 ลุ้นผล ตรวจหวย รางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียงอื่น ๆ ครบทุกรางวัลที่นี่
ใครถือลอตเตอรี่อยู่ในมือ วันนี้เป็นวันสำคัญที่ต้องนั่งรอลุ้นกันแล้ว เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตามกำหนดการปกติที่ออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
สำหรับคนที่อยากดูการออกรางวัลสด ๆ ไม่ต้องรอเช็กจากเว็บอย่างเดียว สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้หลายช่องทาง ทั้งไทยรัฐทีวี ช่อง 32 อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และ PPTV HD 36 โดยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ใครไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์ก็กดดูผ่านช่องยูทูบของแต่ละสำนักข่าวได้เช่นกัน
ประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ส.ค. 69
ผลรางวัลของงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ยังไม่ออกในขณะที่เขียนบทความนี้ ต้องรอการถ่ายทอดสดตามเวลาข้างต้นก่อนถึงจะทราบผลจริง ระหว่างที่รอ ลองมาดูกันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้มีเงินรางวัลอะไรให้ลุ้นบ้าง
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000,000 บาท
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
- รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
- รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 สิงหาคม 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รางวัลที่ 1 กับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จะดูจากเลข 6 หลักเต็มของสลาก ส่วนรางวัลเลขหน้า 3 ตัวดูจากเลข 3 หลักแรก รางวัลเลขท้าย 3 ตัวและเลขท้าย 2 ตัวดูจากเลขท้ายสุดของสลากตามชื่อรางวัล เมื่อผลออกครบแล้ว ผู้ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลเป็นต้นไป ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้องติดต่อขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง และมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1 เปอร์เซ็นต์
สำหรับใครที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัลในงวดนี้ ก็ยังมีงวดถัดไปให้ลุ้นกันต่อในวันที่ 1 กันยายน 2569 ตามปฏิทินการออกรางวัลปกติของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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