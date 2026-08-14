หวยลาว

ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 20:27 น.
หวยลาว 14 ส.ค. 69

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตผลสลากพัฒนา 6 ตัว เปิดสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลัง

คอหวยลาวเตรียมติดตามผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา โดยสามารถรอลุ้นผลและติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว

ก่อนถึงเวลาออกรางวัล The Thaiger พาย้อนดูสถิติหวยลาวที่ตรงกับวันศุกร์ตั้งแต่ต้นปี 2569 รวม 31 งวด เพื่อดูตัวเลขที่เคยออกซ้ำและใช้เป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่ 14 สิงหาคมนี้ งวดล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ออกเลข 6 ตัว 197677 เลข 3 ตัว 677 และเลข 2 ตัว 77

ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 897941
  • เลข 5 ตัว : 97941
  • เลข 4 ตัว : 7941
  • เลข 3 ตัว : 941
  • เลข 2 ตัว : 41
  • เลข 1 ตัว : 1

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันศุกร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาว 14 ส.ค. 69 จากสถิติวันศุกร์

เมื่อไล่ดูผลย้อนหลังทั้ง 31 งวด จุดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ เลขท้าย 77 ซึ่งออกมาแล้วถึง 4 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และล่าสุด 7 สิงหาคม 2569 ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง

หากแยกความถี่เป็นรายหลัก เลข 7 และ 9 ปรากฏในชุดเลขท้าย 2 ตัวบ่อยที่สุดเท่ากัน โดยเลข 7 เด่นในหลักสิบ ส่วนเลข 9 เด่นในหลักหน่วย จึงทำให้คู่ 79 เป็นอีกชุดที่น่าจับตา ขณะที่ 77 ยังนำในแง่จำนวนครั้งที่เคยออกตรง ๆ

ส่วนเลขท้าย 3 ตัว พบว่า 079 เป็นเลขชุดเดียวในตารางที่ออกตรงกัน 2 ครั้ง คือวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569 ขณะที่กลุ่มเลข 3 ตัวซึ่งลงท้ายด้วย 77 เคยออกมาแล้วหลายชุด ได้แก่ 277, 577, 677 และ 877

  • เลขท้าย 2 ตัว : 77- 79 – 49 – 26
  • เลขท้าย 3 ตัว : 277 – 577 – 677 – 877

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 20:27 น.
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