ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันศุกร์
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 14 สิงหาคม 2569 อัปเดตผลสลากพัฒนา 6 ตัว เปิดสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลัง
คอหวยลาวเตรียมติดตามผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา โดยสามารถรอลุ้นผลและติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว
ก่อนถึงเวลาออกรางวัล The Thaiger พาย้อนดูสถิติหวยลาวที่ตรงกับวันศุกร์ตั้งแต่ต้นปี 2569 รวม 31 งวด เพื่อดูตัวเลขที่เคยออกซ้ำและใช้เป็นแนวทางสำหรับงวดวันที่ 14 สิงหาคมนี้ งวดล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ออกเลข 6 ตัว 197677 เลข 3 ตัว 677 และเลข 2 ตัว 77
ผลหวยลาว 14 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 897941
- เลข 5 ตัว : 97941
- เลข 4 ตัว : 7941
- เลข 3 ตัว : 941
- เลข 2 ตัว : 41
- เลข 1 ตัว : 1
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันศุกร์
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาว 14 ส.ค. 69 จากสถิติวันศุกร์
เมื่อไล่ดูผลย้อนหลังทั้ง 31 งวด จุดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ เลขท้าย 77 ซึ่งออกมาแล้วถึง 4 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน, 10 กรกฎาคม และล่าสุด 7 สิงหาคม 2569 ขณะที่เลข 79, 49 และ 26 ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง
หากแยกความถี่เป็นรายหลัก เลข 7 และ 9 ปรากฏในชุดเลขท้าย 2 ตัวบ่อยที่สุดเท่ากัน โดยเลข 7 เด่นในหลักสิบ ส่วนเลข 9 เด่นในหลักหน่วย จึงทำให้คู่ 79 เป็นอีกชุดที่น่าจับตา ขณะที่ 77 ยังนำในแง่จำนวนครั้งที่เคยออกตรง ๆ
ส่วนเลขท้าย 3 ตัว พบว่า 079 เป็นเลขชุดเดียวในตารางที่ออกตรงกัน 2 ครั้ง คือวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569 ขณะที่กลุ่มเลข 3 ตัวซึ่งลงท้ายด้วย 77 เคยออกมาแล้วหลายชุด ได้แก่ 277, 577, 677 และ 877
- เลขท้าย 2 ตัว : 77- 79 – 49 – 26
- เลขท้าย 3 ตัว : 277 – 577 – 677 – 877
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