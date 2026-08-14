ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:14 น.

ชัยชนะ เดชเดโช ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ ขอโทษพี่น้องประชาชนหากข่าวที่นำเสนอออกมาทำให้ไม่สบายใจ

จากกรณีที่มีกระแสข่าว อดีตรัฐมนตรี นครศรีธรรมราช ก่อเหตุตบบ้องหู รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช กลางงานศพแม่ของนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวคือ นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์นั้น

ล่าสุด นายชัยชนะ ให้สัมภาษณ์ว่า ให้เกียรติและเคารพข้าราชการตำรวจมาโดยตลอด ยืนยันว่าให้การสนับสนุนและปกป้องตำรวจ โดยเฉพาะในประเด็นด้านงบประมาณและกำลังพล

ในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ตำรวจ ตนได้ต่อสู้เรื่องงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจมาโดยตลอด จึงขอเรียนไปยัง ผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกระดับว่า ตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้เกียรติ เคารพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ยืนยันว่าตนให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ ปกป้ององค์กรนี้ เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชน

“ในฐานะสส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมต้องขอโทษประชาชน หากข่าวที่เผยแพร่ออกไปทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง แต่ขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมด้วย ผมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายใคร ขอให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามกระบวนการต่อไป”นายชัยชนะ กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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