“ชัยชนะ” ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ
ชัยชนะ เดชเดโช ยืนกรานไม่เคยทำร้ายรองผู้กำกับ ตนให้เกียรติและเคารพตำรวจเสมอ ขอโทษพี่น้องประชาชนหากข่าวที่นำเสนอออกมาทำให้ไม่สบายใจ
จากกรณีที่มีกระแสข่าว อดีตรัฐมนตรี นครศรีธรรมราช ก่อเหตุตบบ้องหู รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช กลางงานศพแม่ของนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวคือ นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์นั้น
ล่าสุด นายชัยชนะ ให้สัมภาษณ์ว่า ให้เกียรติและเคารพข้าราชการตำรวจมาโดยตลอด ยืนยันว่าให้การสนับสนุนและปกป้องตำรวจ โดยเฉพาะในประเด็นด้านงบประมาณและกำลังพล
ในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ตำรวจ ตนได้ต่อสู้เรื่องงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจมาโดยตลอด จึงขอเรียนไปยัง ผบ.ตร.และผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกระดับว่า ตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้เกียรติ เคารพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ยืนยันว่าตนให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ ปกป้ององค์กรนี้ เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชน
“ในฐานะสส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมต้องขอโทษประชาชน หากข่าวที่เผยแพร่ออกไปทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง แต่ขอให้สังคมให้ความเป็นธรรมด้วย ผมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายใคร ขอให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามกระบวนการต่อไป”นายชัยชนะ กล่าว
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