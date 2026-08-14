สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
สรุปแล้ว ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ลูกคนที่ 4 เฉลยเองกลางโหนกระแส
ยังเป็นเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก จากกรณีพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม จ. ขอนแก่น ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัด เผยว่า นายเฮียง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้มอบโฉนดที่ดินผืนนี้ให้ในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ก่อนที่จะเสียชีวิต ทว่าทางทายาทของนายเฮียง ยังยืนยันว่า ที่ดินแห่งนี้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัว
แม้จะมีการทำเอกสารระบุว่าจะมอบที่ดินให้วัด แต่ในสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องสร้างวัดให้แล้วเสร็จก่อน แต่นายเฮียงเสียชีวิตก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จ ทายาทจึงถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นโมฆะ เนื่องจากยังทำตามเงื่อนไขไม่ลุล่วง โดยผู้ที่เป็นตัวแทนทายาทนายเฮียงเดินหน้าต่อสู้ฟาดฟันในเรื่องนี้ คือ ป้าดา ที่อ้างตัวว่าเป็นญาติทางฝ่ายภรรยาของนายเฮียง จึงได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการตรงส่วนนี้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม
ล่าสุด 14 ส.ค. 69 ในรายการ โหนกระแส ได้เรียนเชิญ ป้าดา พร้อมด้วย นางบัวไข ทายาทคนที่ 4 ของนายเฮียง และคุณนก หลานของนางบัวไข มาพูดคุยในข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากทางฝั่งทายาท โดยช่วงหนึ่งมีการสอบถามถึงลำดับทายาทที่แท้จริง ว่า ป้าดา อยู่ลำดับไหน และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับนายเฮียงกันแน่
ทางด้าน นางบัวไข เผยว่า แท้จริงแล้วพ่อเฮียงนั้นมีลูก 8 คน แต่ที่ระบุว่ามีทายาททั้งหมด 9 คน เพราะรับ น้องดา เข้ามาเป็นลูกบุญธรรม ให้เป็นทายาทด้วย เพราะน้องดาคอยดูแลและจัดการทุกอย่างให้ครอบครัวมาตลอด จึงยอกให้น้องดามาเป็นลูกคนที่ 9 ของพ่อเฮียง ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ป้าดาแจ้งต่อสื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงที่บอกว่า เป็นหลานทางฝั่งภรรยาของนายเฮียง
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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