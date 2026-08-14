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สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:44 น.
สรุป ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

สรุปแล้ว ป้าดา คือใคร? ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ลูกคนที่ 4 เฉลยเองกลางโหนกระแส

ยังเป็นเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก จากกรณีพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุลยาราม จ. ขอนแก่น ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัด เผยว่า นายเฮียง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้มอบโฉนดที่ดินผืนนี้ให้ในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ก่อนที่จะเสียชีวิต ทว่าทางทายาทของนายเฮียง ยังยืนยันว่า ที่ดินแห่งนี้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัว

แม้จะมีการทำเอกสารระบุว่าจะมอบที่ดินให้วัด แต่ในสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องสร้างวัดให้แล้วเสร็จก่อน แต่นายเฮียงเสียชีวิตก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จ ทายาทจึงถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นโมฆะ เนื่องจากยังทำตามเงื่อนไขไม่ลุล่วง โดยผู้ที่เป็นตัวแทนทายาทนายเฮียงเดินหน้าต่อสู้ฟาดฟันในเรื่องนี้ คือ ป้าดา ที่อ้างตัวว่าเป็นญาติทางฝ่ายภรรยาของนายเฮียง จึงได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการตรงส่วนนี้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

สรุป ป้าดา คือใคร ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม-2

เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

ล่าสุด 14 ส.ค. 69 ในรายการ โหนกระแส ได้เรียนเชิญ ป้าดา พร้อมด้วย นางบัวไข ทายาทคนที่ 4 ของนายเฮียง และคุณนก หลานของนางบัวไข มาพูดคุยในข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากทางฝั่งทายาท โดยช่วงหนึ่งมีการสอบถามถึงลำดับทายาทที่แท้จริง ว่า ป้าดา อยู่ลำดับไหน และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับนายเฮียงกันแน่

ทางด้าน นางบัวไข เผยว่า แท้จริงแล้วพ่อเฮียงนั้นมีลูก 8 คน แต่ที่ระบุว่ามีทายาททั้งหมด 9 คน เพราะรับ น้องดา เข้ามาเป็นลูกบุญธรรม ให้เป็นทายาทด้วย เพราะน้องดาคอยดูแลและจัดการทุกอย่างให้ครอบครัวมาตลอด จึงยอกให้น้องดามาเป็นลูกคนที่ 9 ของพ่อเฮียง ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ป้าดาแจ้งต่อสื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงที่บอกว่า เป็นหลานทางฝั่งภรรยาของนายเฮียง

สรุป ป้าดา คือใคร ในลำดับทายาท นายเฮียง หลังออกตัวแรงปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม-1
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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