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ป้าดา อ้างกลางโหนกระแส “พระมีเมีย-สีกาลอบเข้าหา” ก่อนรับไม่ได้เห็นเอง มีคนเล่าให้ฟัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:23 น.

ป้าดากล่าวหาพฤติกรรมพระระหว่างคุยปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม อ้าง “พระมีเมีย” มีผู้หญิงเข้าออกวัดกลางคืน ก่อนยอมรับว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง

ข้อพิพาท วัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น เริ่มจากปัญหาสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 61945 ซึ่งฝ่ายป้าดาอ้างว่าเป็นที่ดินมรดกของครอบครัว ขณะที่ฝั่งวัดยืนยันสิทธิและนำเอกสารมาโต้แย้ง จนเรื่องถูกนำมาพูดคุยในรายการโหนกระแสหลายครั้ง

ล่าสุดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 ป้าดา มาออกรายการโหนกระแสด้วยตัวเองเพื่อชี้แจงปมที่ดิน โดยระหว่างการพูดคุยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวได้กล่าวพาดพิงถึงพฤติกรรมพระภายในวัด โดยอ้างว่า “พระก็มีเมีย” และมีผู้หญิงลอบเข้ามาหาพระช่วงกลางคืน รวมถึงอ้างว่ามีการทำช่องบริเวณรั้วหรือประตูเพื่อใช้เข้าออก

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย จึงถามว่า ป้าดาเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองหรือไม่ ป้าดาตอบว่า ไม่ได้เห็นเอง แต่มีคนมาเล่าให้ฟัง พร้อมระบุว่า ติดตามเรื่องภายในวัดเพราะต้องการหาข้อมูลประกอบข้อพิพาทเรื่องที่ดินของครอบครัว

คำพูดเรื่องพระมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงจึงเป็น ข้อกล่าวหาจากป้าดาในรายการโหนกระแสเท่านั้น ข้อมูลที่ใช้จัดทำข่าวนี้ไม่มีภาพ หลักฐาน หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นมายืนยัน และป้าดายอมรับเองว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์

ส่วนข้อพิพาทหลักเรื่องโฉนดเลขที่ 61945 ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งทั้งฝ่ายป้าดาและฝ่ายวัดเคยนำเอกสารและข้อโต้แย้งของตัวเองมาเปิดเผยผ่านรายการก่อนหน้านี้ การกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมพระในวันที่ 14 สิงหาคมจึงยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์เรื่องสิทธิในที่ดิน และไม่ควรนำสองประเด็นมาสรุปรวมกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:23 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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