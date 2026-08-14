สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบเอง เปิดข้อกฎหมาย ยิงโจรขึ้นบ้าน มีความผิดไหม?
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบเอง เปิดข้อกฎหมาย ยิงโจรขึ้นบ้านผิดไหม หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกฯ บอกยิงโจรขึ้นบ้านก็ผิด
จากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ห้ามพกปืนออกจากบ้าน ยิงในบ้านก็ไม่ได้ ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ตนถือว่าปืนไม่ใช่ของที่ดีนั้น
ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ “เปิดข้อกฎหมาย “ยิงโจรขึ้นบ้าน” มีความผิด หากเกินสมควรแก่เหตุ
การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิด (มาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญา)
* มีภยันตรายกำลังใกล้จะถึง
* ป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่น
* กระทำพอสมควรแก่เหตุ
ป้องกันตัวเอง แต่ใช้วิธีรุนแรงเกินสมควร
ยังมีความผิด แต่ศาลอาจลดโทษ หรือไม่ลงโทษฯ (มาตรา 69 ประมวลกฎหมายอาญา)
เช่น คู่อริตามบุกบ้านหลังจากทะเลาะวิวาทกัน เจ้าของบ้านชักปืนไล่ยิง จนคู่อริวิ่งหนีออกไป โดยยิงถึง 4 นัดจนถึงแก่ความตาย 1 ราย เจ็บ 1 ราย ศาลพิพากษามีความผิดตาม ม.288 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ประกอบ ม.69 (ฎีกา805/2528)
ยิงผู้อื่นโดยเจตนาจนเสียชีวิต อาจเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา 288 ประกอบมาตรา 59 ประมวลกฎหมายอาญา)”
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