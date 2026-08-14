“อนุทิน” บินเอง ขับเครื่องส่วนตัว เข้ากองบินที่ 1 ชื่นชมกองทัพอากาศทุ่มเทเสียสละ
อนุทิน บินเอง ขับเครื่องบินส่วนตัว เข้ากองบินที่ 1 ชื่นชมกองทัพอากาศทุ่มเทเสียสละ พร้อมรับมอบ Patch F-16 ปักภาพมิกกี้เมาส์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เดินทางถึงกองบิน 1 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธี โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผบ.ทสส. พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผบ.ทอ. พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ
สำหรับการเดินทางครั้งนี้นายอนุทิน ได้ขับเครื่องบินส่วนตัวมายังกองบิน 1 เมื่อเข้าสู่พื้นที่กองบิน 1 เครื่องบิน F-16 จำนวน 3 ลำขึ้นบินโดยมี 2 ลำบินขนาบข้างเครื่องบินของนายอนุทิน และเครื่องบิน 1 ลำบินเหนือเครื่องบินของนายอนุทิน ถือเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงก่อนบินลงจอด จากนั้นนายอนุทิน ขึ้นแท่นรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ โดยมีเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 3 ลำ บินเป็นเกียรติต้อนรับในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมกองบิน 1 พร้อมชมการสาธิตภารกิจกองทัพอากาศ การบินจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่า อากาศสู่พื้น หรือ Air-to-Ground และ อากาศสู่อากาศ หรือ Air-to-Air
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชา กำลังพล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละ โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุด โดยมอบนโยบายสำคัญ ดังนี้
– พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศ ผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศ และอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ (โดรนโจมตี) เพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศ ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทย
– ยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง พัฒนาระบบลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศ พร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
– บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน บูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
– เชื่อมโยงกำลังรบ เร่งพัฒนา Tactical Data Link สู่ National Link เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนแนวคิด “One Team ทัพไทย” ให้ทั้ง 3 เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
– พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ผลักดันงานวิจัยของไทย โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ ไปพัฒนาสู่การผลิตและใช้งานจริง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ที่ผลิตได้ในประเทศไทย และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
นายกรัฐมนตรีขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว ความรักชาติ และความเสียสละ พร้อมขอให้รักษาความพร้อม ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
จากนั้นนายอนุทิน ตรวจยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธี และชมการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ หรือ Combat Search and Rescue โดยเฮลิคอปเตอร์ H225M ทั้งนี้ กองบิน 1 ได้มอบ Patch F-16 ของฝูงบิน 103 ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ปักภาพมิกกี้เมาส์ และข้อความ “F-16 Fighting Mickey ซึ่งเป็นนามเรียกขานของนายกฯ ขณะขึ้นบินที่เรียกว่า “มิกกี้” ก่อนที่นายอนุทินจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจสำคัญของกองบิน 1 ที่ฝูงบิน 103 สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดจนรับฟังโครงการสำคัญของกองทัพอากาศ เพื่อประเมินความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์
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